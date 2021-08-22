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Україна повинна готуватися до наступу на окупантів Донбасу — головнокомандувач ЗСУ

Автор
О. Волкова
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Україна повинна готуватися до наступу на окупантів Донбасу — головнокомандувач ЗСУ Новина оновлена 22 серпня 2021, 16:09
Залужний — про війну з РФ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в неділю, 22 серпня, заявив про те, що сьогодні зберігається загроза повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні і ми повинні бути готові до наступу на окупантів Донбасу.

За словами генерал-майора, який виступив на IV міжнародному волонтерському і ветеранському форумі в Києві, Україна повинна бути готова до нападу країни-агресора, а також до наступальних дій до звільнення окупованих Донбасу і Криму.

"ВСУ повинні розвиватися, повинні вдосконалити свою тактику, повинні переоцінювати форми і способи застосування — навіть в таких умовах, які сьогодні існують, з метою мінімізації втрат, і найголовніше — підготовку до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій", — заявив Залужний, нагадуючи про те, що кожен день на Донбасі стріляють по українських позиціях і вбивають наших військових.

Глава ВСУ переконаний, що українська армія повинна бути готова до вторгнення, а влада — забезпечити бійців технікою і озброєнням.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Росія нарощує боєздатність своїх військ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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