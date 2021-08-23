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В Україну прилетів "Шмигаль" від Євроради Шарль Мішель (фото)

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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В Україну прилетів "Шмигаль" від Євроради Шарль Мішель (фото) Новина оновлена 23 серпня 2021, 07:37
Денис Шмигаль і Шарль Мішель

Шарль Мішель представлятиме ЄС на саміті Кримської платформи

В Україну з дводенним візитом прибув голова Європейської ради Шарль Мішель. Політик, який зовнішньо дуже схожий на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, представлятиме керівництво Євросоюзу на саміті Кримської платформи.

Про приїзд голови Євроради ввечері неділі, 22 серпня, повідомила віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина у Twitter.

За її словами, Шарль Мішель 23 та 24 серпня візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України та у саміті Кримської платформи.

Також відомо, що 23 серпня голова Євроради зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, після чого виступить на інавгураційному саміті і відвідає Кримську Платформу.

А вже 24 серпня відвідає офіційні заходи з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Варто зазначити, що дивовижну схожість Шарля Мішеля та Дениса Шмигаля не один день обговорювали користувачі соцмереж. Політиків називали братами-близнюками, двійниками, клонами, а дехто не міг відрізнити справжнього Шмигаля від закордонного Мішеля.

Підтвердження схожості політиків на фото:

Денис Шмигаль і Шарль Мішель
Денис Шмигаль і Шарль Мішель

Шмигаль (зліва) і Мішель. Фото: КМУ

Як повідомляв "Телеграф", на перший саміт Кримської платформи приїдуть 44 представники з різних країн та організацій. Серед них 14 глав держав та урядів ЄС.

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