Членство України в ЄС: в Єврокомісії зробили невтішну для Києва заяву

Домбровскіс заявив, що у ЄС зараз немає політичного консенсусу щодо розширення

Україна в найближчі 3-5 років не стане членом Європейського Союзу, адже це в першу чергу політичне питання. При цьому нашій країні слід максимально використовувати можливості, які дає Угода про асоціацію.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії і єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс у інтервʼю РБК-Україна.

За його словами, ЄС підтримує Україну у її прагненні до тіснішої інтеграції з союзом, однак вступ України в ЄС — це політичне питання, яке мають одноголосно підтримати всі країни-члени.

При цьому Домбровскіс переконаний, що вступ України в ЄС — це не питання найближчого часу, якщо врахувати політичну динаміку в ЄС. У зв’язку з цим єврокомісар радить зосередитися на Угоді про асоціацію.

Це питання треба зберігати на порядку денному, але в короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію. У її рамках ще багато всього можна зробити. Реалізація різних заходів, передбачених Угодою, де-факто сприятиме процесу європейської інтеграції, — заявив Домбровскіс.

Крім того, віце-президент Єврокомісії вважає, що у найближчі 3-5 років Україна не запустить процедуру членства в ЄС. Більше того, за словами Домбровскіса, зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення ЄС.

Це стосується не тільки України, а й інших країн, які виявляють інтерес до вступу в ЄС. Зараз такого роду консенсусу дійсно немає. Проходять переговори з тими країнами, з якими процес був запущений багато років тому, — додав єврокомісар, зазначивши, що мова йде про балканські країни.

При цьому Домбровскіс не виключає, що ситуація може змінитися, якщо змінитися політичний консенсус.

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