Яскраві вбрання та посмішки: як виглядає саміт перших леді, скликаний дружиною Зеленського (фото, відео)

У Софії Київській на запрошення першої леді України Олени Зеленської зібралися дружини голів держав

У понеділок, 23 серпня, на території заповідника Софія Київська паралельно з "Кримською платформою" проходить Саміт перших леді та джентльменів, скликаний дружиною президента Оленою Зеленською.

Яскраві фото учасниць опублікувало видання "НВ".

Гостями події, мета якої — об’єднати зусилля перших леді та джентльменів "для обміну досвідом та реалізації спільних проектів для добробуту людей по всьому світу", стали дружина президента Європейської Ради Амелі Дербаудренгьен, перша леді Ізраїлю Міхель Герцог, перша леді Латвії Андра Левіті, перша леді Хорватії Саня Музичі Мілановіч, перша леді Литви Діана Науседене, перша леді Коста-Ріки Клаудія Доблес, голова Національної комісії у справах жінок Лівану Клодін Аун та інші.

Крім того, на саміті по відеозв’язку виступила перша леді США (1993-2001 роки), держсекретар США (2009-2013) Гілларі Клінтон.

Планується, що жінки та чоловіки глав держав займуться питаннями рівноправності в світі, доступу до медицини та освіти, а також всім тим, на що у президентів не вистачає часу.

Олена Зеленська сподівається, що формат стане регулярним і спільними зусиллями вони реалізують важливі для світу проекти.

Нагадаємо, в Києві 23 серпня пройшов перший в історії саміт "Кримської платформи", на який з’їхалися перші особи іноземних держав.