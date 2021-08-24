У День незалежності України стало відомо про смерть екс-нардепа (фото)

Володимир Бондаренко був депутатом II-IV та VI-VII скликань і екс-главою Київської міської державної адміністрації

24 серпня, в День Незалежності України, стало відомо про смерть колишнього народного депутата (II-IV та VI-VII скликань) і екс-глави Київської міської державної адміністрації Володимира Бондаренка.

Про те, що сталося. повідомила депутат фракції "Батьківщина" у Київській міській раді Тетяна Меліхова.

"Патріот України, народний депутат України, депутат Київради кількох скликань, голова депутатської фракції "ВО "Батьківщина" в Київраді, голова Київської міської державної адміністрації, голова Київської міської партійної організації "ВО "Батьківщина", активний учасник Помаранчевої революції і Революції гідності. Засновник етнокомплекса "Українське село". Все неможливо перерахувати. Надійний друг, хороший сім’янин. Співчуваю родині. Сумую", — написала Меліхова в "Фейсбуці".

Бондаренко було 68 років, причина і точна дата його смерті не розголошується.

Нагадаємо, що політик народився в Чернігівській області, в молодості працював учителем. Київську держадміністрацію він очолював в 2014 році, тоді ж балотувався в мери столиці, проте не переміг.

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