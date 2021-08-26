Зеленський робить ставку на особистий шарм при зустрічі з Байденом, але не розуміє, що президент США — це не один політик, а цілий чиновницький апарат

Зеленський не розуміє, що Байден — це не просто один політик, а величезний чиновницький бюрократичний апарат, який стоїть за ним

У вівторок, 31 серпня, у Вашингтоні запланована зустріч президентів США і України — Джо Байдена і Володимира Зеленського. За тиждень до неї у виданні Forbes вийшла стаття про перспективи цих переговорів. Назва говорить сама за себе — "Зустріч українського телезірки-Президента з Байденом: незначні очікування".

Чи дійсно ніяких особливих проривів від цієї зустрічі не варто очікувати, "Телеграфу" розповів політичний консультант, власник компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, магістр міжнародних відносин (King’s College London, 2004) Тарас Березовець.

"Абсолютно очевидно, що візит Зеленського в Вашингтон з величезною долею ймовірності не стане проривним. Результати будуть, швидше за все, нейтральними, — прогнозує Тарас Березовець. — Політика США щодо України була остаточно сформована до кінця весни 2021 року. Все, що відбувалося потім — зустрічі Байдена з Путіним в Женеві, з Меркель у Вашингтоні — було відлунням реалізації політики, яку новий американський президент затвердив зі своєю адміністрацією, включаючи Держдеп і Радою нацбезпеки".

За словами експерта, проблема Зеленського в тому, що він заперечує значення інститутів, тоді як Байден — це не один політик, а величезний чиновницький бюрократичний апарат, який стоїть за ним.

"Наскільки відомо за інформацією з Офісу президента, Зеленський робить ставку на особистий шарм. На те, що під час зустрічі з Байденом зможе його зачарувати і таким чином вийти з нинішньої тупикової ситуації. Але проблема в тому, що коли немає довіри на рівні апаратів, коли не вибудували відносини між МЗС і Держдепом, між радами безпеки, між адміністрацією Байдена і офісом Зеленського — ця зустріч не може закінчиться інакше, крім як відсутністю результату. У кращому випадку принесе нейтральний результат: будуть проголошені якісь загальні речі про підтримку нашої територіальної цілісності і суверенітету", — вважає Тарас Березовець.

Він зазначає, що Байдену зустріч із Зеленським потрібна лише для того, щоб відзначити її в графіку. І потім просто тикати носом критиків, в тому числі республіканців з Конгресу, що він приділяє увагу і Україні. Але нашій країні це нічого не принесе. У тому числі — інвестицій, які так необхідні.

"Є велика недовіра щодо чистоти роботи українських судів. І це — ключове, чому сюди не прийде цивілізований інвестор. Ті ж американці не будуть вкладати в Україну грошей без існування незалежної судової вертикалі, — запевняє Тарас Березовець. — Можливо, ми почуємо якісь обіцянки, навіть отримаємо незначне збільшення допомоги. Але не більше. І все це не вирішує основної проблеми: адміністрація Байдена байдужіє вже навіть не до Зеленського, а взагалі до українського питання. Більш того — всіляко цурається нашої країни і її проблем. і це — гірка правда, визнати яку наша влада поки не готова".

Нагадаємо, що раніше зустріч президентів України і США планувалася на 30 серпня, але потім її перенесли на 31 серпня.