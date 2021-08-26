"Треба переконати скептиків": президент Латвії розповів про своє бачення вступу України в ЄС

"Скептиків" можна переконати шляхом проведення в Україні реформ

Президент Латвії Егілс Левітс прокоментував можливість вступу України в Європейський союз. Він підтримав нашу країну у цих прагненнях, однак заявив про необхідність переконувати "скептично налаштовані країни" у готовності України до євроінтеграції.

Про це латвійський лідер заявив у інтерв’ю "Радіо Свобода".

Левітс зазначив, що Україні спочатку слід досягти європейських стандартів у різних сферах для того, щоб у перспективі Євросоюз працював як єдиний механізм.

"Це передумова, щоб союз, який нині об’єднує 27 держав, продовжував функціонувати. Якщо один або кілька членів не досягають цих спільних стандартів, це створює складнощі і для інших країн-членів", — пояснив він.

За його словами, Латвія виступає за розширення ЄС, а особисто він переконаний, що Україна має такі ж цінності, як і "Латвія, Франція, або Іспанія".

Більше того, зазначив Левітс, Латвія, Литва та Естонія "більш відкриті до прийняття України, Грузії та Молдови в ЄС", однак інші країни налаштовані скептично.

"Скептиків", на думку президента Латвії, можна переконати проведенням необхідних реформ.

"Я бачу, що необхідно переконувати більш скептично налаштованих членів союзу. І реформи в Україні та інших країнах, які прагнуть вступити до ЄС, допоможуть нам переконати більш скептичних членів", — заявив президент Латвії.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", президент Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Україні потрібно ще 20 років старанно працювати, щоб підготуватися до членства в Євросоюзі. Такої ж думки лідерка Естонії і про Грузію та Молдову. При цьому політик не проти, щоб кордони ЄС розширювалися.