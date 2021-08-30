Путін і Лукашенко зустрінуться перед початком військових навчань "Захід-2021" у Білорусі

Зустріч запланувала на 9 вересня

Невизнаний міжнародним співтовариством президент Білорусі Олександр Лукашенко 9 вересня вирушить до Росії на зустріч з Володимиром Путіним. Відомо, що зустріч відбудеться напередодні військових навчань "Захід-2021".

Про це ув понеділок, 30 серпня, заявили прес-служби глав РФ і Білорусі.

Відомо, що про зустріч Путін і Лукашенко домовилися під час телефонної розмови, що відбулася сьогодні.

Як пише держагентство БелТА, лідери двох країн обговорять союзні програми, міжнародну проблематику та інші актуальні питання для Росії і Білорусі.

Варто відзначити, що на вересень цього року заплановані спільні навчання Білорусі та Росії, які, найімовірніше, Лукашенко з Путіним обговорять в блоці "інші питання".

Як писав "Телеграф", навчання "Захід — 2 021" повинні пройти на території Білорусі, що викликало побоювання у ряду держав. Так, Міноборони Польщі заявило, що під час спільних навчань РФ і Білорусі можуть відбутися провокації на кордоні.

Також повідомлялося, що Лукашенко під час своєї останньої прес-конференції підставив Путіна заявивши, що під час підписання Мінський домовленостей в білоруську столицю за розпорядженням президента РФ привезли представників "ЛДНР".