Зеленський в США представив "План трансформації України" на 7,5 трильйонів: у чому його суть

Президент України розповів в США про трансформації, які пережила наша країна в умовах війни, і представив план розвитку на найближчі роки

Президент України Володимир Зеленський, який в середу, 1 вересня, залишається в США з робочим візитом, представив "План трансформації України" на найближчі роки.

Про це інформує сайт глави держави.

Відомо, що на заході, на якому були присутні представники американських аналітичних центрів та журналісти, Зеленський презентував Україну як країну, яка проходить через колосальні зміни і здійснює глобальні реформи в умовах війни з однією з найпотужніших армій в світі.

Зеленський зробив акцент на тому, що в Україні "зміцнюється антикорупційна архітектура", запрацював ринок землі, приймаються закони про підтримку українських та іноземних інвесторів, а в пріоритеті — судова реформа.

"Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п’ять-десять років. Це амбітний план трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей — будуємо успішну і стійку Україну", — зазначив він, презентуючи документ "A Greater Justice and Opportunity — Building Prosperous and Resilient Ukraine".

Відзначимо, що трансформація України, яка визначає амбітні цілі щодо розвитку людського капіталу, забезпечення "зеленої" трансформації і енергетичної безпеки країни, обійдеться у величезну суму. За словами Зеленського, 80 проектів з цього плану — на суму в 277 млрд доларів, що в гривневому еквіваленті дорівнює 7 трлн 449 млрд 305 млн.

Президент уточнив, що проекти можуть бути профінансовані з держскарбниці, а також завдяки кредитам та інвестиціям, в тому числі і від американських партнерів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на запрошення лідера США Джо Байдена. Президентська зустріч відбудеться 1 вересня, а до тих пір у Зеленського запланована низка інших переговорів. Зокрема, президент поговорив з главою американського аерокосмічного відомства (NASA) Біллом Нельсоном.