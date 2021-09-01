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Після зустрічі в Білому домі оприлюднено спільну заяву США та України: згадали і про війну з Росією

Автор
В. Куценко
Дата публікації
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Автор
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Володимир Зеленський і Джо Байден Новина оновлена 01 вересня 2021, 23:53
Володимир Зеленський і Джо Байден

Росія поставила під загрозу глобальну порядок

Після зустрічі українського та американського президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена опублікували спільну заяву про стратегічну співпрацю України і США.

Серед іншого, в ній згадується і війна з Росією.

Відзначається, що заява складається з п’яти блоків, перший з яких, "Безпека і оборона", починається словами про російську агресію.

"У 21-му столітті державам не може бути дозволено змінювати кордони силою. Росія порушила це базове правило стосовно України", — йдеться в тексті.

Далі повідомляється, що війна на Донбасі і в Криму забрала життя 14 тисяч українців і поставила під загрозу глобальний порядок.

Крім цього, США ніколи не визнають анексію Криму, підтримують зусилля України в "Кримській платформі" і закликають Росію брати участь в процесах щодо врегулювання конфлікту "по-справжньому".

Повний текст заяви можна прочитати на сайті Офісу президента України.

Більше про підсумки зустрічі Байдена з Зеленським читайте на "Телеграфі".

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