Після зустрічі в Білому домі оприлюднено спільну заяву США та України: згадали і про війну з Росією
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Росія поставила під загрозу глобальну порядок
Після зустрічі українського та американського президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена опублікували спільну заяву про стратегічну співпрацю України і США.
Серед іншого, в ній згадується і війна з Росією.
Відзначається, що заява складається з п’яти блоків, перший з яких, "Безпека і оборона", починається словами про російську агресію.
"У 21-му столітті державам не може бути дозволено змінювати кордони силою. Росія порушила це базове правило стосовно України", — йдеться в тексті.
Далі повідомляється, що війна на Донбасі і в Криму забрала життя 14 тисяч українців і поставила під загрозу глобальний порядок.
Крім цього, США ніколи не визнають анексію Криму, підтримують зусилля України в "Кримській платформі" і закликають Росію брати участь в процесах щодо врегулювання конфлікту "по-справжньому".
Повний текст заяви можна прочитати на сайті Офісу президента України.
Більше про підсумки зустрічі Байдена з Зеленським читайте на "Телеграфі".
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