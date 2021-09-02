Зеленський та Байден не обговорювали відмову від "Мінська", - Єрмак
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США планують залучити до глобального вирішення питання щодо безпеки України
Під час візиту у США президент України Володимир Зеленський не обговорював з Джо Байденом зміну, чи відмову від Мінського формату. Однак Америку планують долучити до інших безпекових питань.
Про це ввечері у четвер, 2 вересня, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у ефірі ток-шоу "Право на владу".
Єрмак зазначив, що це питання у Білому домі не піднімалося зовсім.
"Заміна мінського формату чи відмова від мінського формату — це питання не розглядалося, але розглядалося питання залучення США до глобального вирішення питання щодо безпеки України", — заявив голова ОП.
За його словами, це стосувалося і питання "Північного потоку — 2", тому що Україна розглядає російський газопровід не як комерційний проект, а як питання, яке повністю стосується національної безпеки.
При цьому Єрмак зазначив, що США готові зробити все, що від них залежить, щодо припинення війни на Донбасі і підтримки України у питаннях безпеки.
Як повідомлялося раніше, один з учасників політичної підгрупи переговірників ТКГ Сергій Гармаш у коментарі "Телеграфу" розповів, як переговори Зеленського і Байдена можуть відображатися на ситуації на Донбасі і про що свідчить реакція РФ на зустріч президентів України і США.
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