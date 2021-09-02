Зеленський та Байден не обговорювали відмову від "Мінська", - Єрмак

США планують залучити до глобального вирішення питання щодо безпеки України

Під час візиту у США президент України Володимир Зеленський не обговорював з Джо Байденом зміну, чи відмову від Мінського формату. Однак Америку планують долучити до інших безпекових питань.

Про це ввечері у четвер, 2 вересня, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у ефірі ток-шоу "Право на владу".

Єрмак зазначив, що це питання у Білому домі не піднімалося зовсім.

"Заміна мінського формату чи відмова від мінського формату — це питання не розглядалося, але розглядалося питання залучення США до глобального вирішення питання щодо безпеки України", — заявив голова ОП.

За його словами, це стосувалося і питання "Північного потоку — 2", тому що Україна розглядає російський газопровід не як комерційний проект, а як питання, яке повністю стосується національної безпеки.

При цьому Єрмак зазначив, що США готові зробити все, що від них залежить, щодо припинення війни на Донбасі і підтримки України у питаннях безпеки.

Як повідомлялося раніше, один з учасників політичної підгрупи переговірників ТКГ Сергій Гармаш у коментарі "Телеграфу" розповів, як переговори Зеленського і Байдена можуть відображатися на ситуації на Донбасі і про що свідчить реакція РФ на зустріч президентів України і США.