Після візиту Зеленського в США варто чекати загострення на Донбасі — Гармаш

За підсумками візиту в США у Києва певною мірою розв’язані руки в трактуванні та виконанні "Мінська".

В рамках візиту в США президент України Володимир Зеленський 1 вересня зустрівся з американським президентом Джо Байденом, з яким вони обговорили ряд питань. Частина з них стосувалася протидії російській агресії. У РФ вже відреагували на це.Так, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков шкодує, що країни дружать "проти Росії".

Візит української делегації в США в ракурсі впливу на російсько-український конфлікт оцінив для "Телеграфа" глава Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один з учасників політичної підгрупи переговірників ТКГ Сергій Гармаш.

- Як оцінюєте відомі на даний момент підсумки візиту української делегації в США?

- Візит в цілому пройшов позитивно для України. Якщо вірити Зеленському, не було негативних моментів в його розмові з Байденом. Мені подобається відверта заява сторін про співпрацю, опублікована вчора.

Подобається, що там немає мантри про безальтернативність Мінських угод. І що там взагалі не згадуються Мінські угоди. Це вже помітила Росія — і відреагувала вустами Пєскова.

Ну, а те, що США можуть нам дати в військовому і політичному плані — вони роблять.

- Про що свідчить реакція Росії на події?

- Природно, Росія не задоволена. В першу чергу, збільшенням військової підтримки України з боку США. І тим самим відсутністю згадки "Мінська", в якому зацікавлена Росія. Можна говорити про те, що США починають більш реально дивитися на Мінський процес. І погляди Вашингтона тут все більш збігаються з поглядами Києва. Я не маю на увазі, що потрібно відмовлятися від "Мінська". Але його не можна трактувати так, як це робить Кремль. До того ж, "Мінськ" не може бути вище міжнародних правових норм, того ж статуту ООН, міжнародного права. А Росія трактує його саме так.

Думаю, за підсумками цього візиту у офіційного Києва в певній мірі розв’язані руки у власному трактуванні та виконанні "Мінська" — без ризику звинувачень з боку наших західних партнерів у тому, що ми щось не виконуємо.

- Чи можна говорити, що Україні вдалося залучити США до "донбаському кейсу"?

- Я поки не бачу підстав для такого твердження, якщо мати на увазі під "донбаським кейсом" переговорний процес в нормандському або мінському форматах. Якщо ж говорити в цілому про допомогу в рамках цього конфлікту, то США її надають: навчають наших військових, поставляють озброєння. І це істотно. А ось в переговорний процес — ні в мінський, ні в нормандський — США поки не вигідно залучатися. Принаймні на рівні, як сказав Зеленський, імплементації президентів. До того ж, будь-який дипломатичний процес буде безплідним, якщо немає бажання обох сторін конфлікту його завершити. У РФ такого бажання немає. А з’явитися воно може лише коли Україна значно зміцніє у військовому плані.

Існують певні ілюзії щодо ролі США в переговорному процесі. Нагадаю, що США спочатку були учасниками переговорів щодо Нагірного Карабаху. Вони тривали більше 20 років і завершилися далеко не дипломатичним способом. Також Штати з 1995 року беруть участь в переговорах щодо Придністров’я. І ми бачимо "ефективність" цього переговорного процесу. Тому, якщо ми хочемо вирішити проблему, а не поговорити про неї, то Україна більше зацікавлена саме у військовій допомозі, а не дипломатичній. Дипломатична ж нам знадобиться, коли почнеться реальний переговорний процес, а не те, що є зараз.

- У світлі досягнутих домовленостей і заяв — чого чекати восени від ситуації в районі лінії розмежування на Донбасі?

- Швидше за все, буде ще одне загострення. Не думаю, що Путін залишив свої імперіалістичні плани по підпорядкуванню України. На серйозну агресію, відкрите вторгнення, найближчим часом він навряд чи піде. Але точкові загострення на лінії розмежування будуть. Причому вже у вересні: і як "отвєтка" на досягнуті в США домовленості, і в ракурсі прийдешніх виборів до Держдуми.

У коментарі "Телеграфу" генерал армії України, екс-глава зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що Зеленський приїхав до Байдена в позиції того, хто програв, хоча мав хороший козир.

Раніше "Телеграф" писав, що Вашингтон підтримує євроатлантичні прагнення України, але не всі умови ще дотримані.