"Вызывает сожаление": появилась реакция Кремля на визит Зеленского к Байдену

РФ не понравилась антироссийская риторика и тема НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден 1 сентября обсудили ряд вопросов, часть из которых касалась противодействия российской агрессии. В РФ уже отреагировали на это, в частности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сожалеет, что страны дружат "против России".

Об этом пишет "Интерфакс".

Пескова также расстроило то, что звучала антироссийская риторика в крымском вопросе. Комментируя встречу президентов США и Украины, он отметил, что два государства "дружат не для себя, а против России" и это вызывает у него "только сожаление".

Вспомнил пресс-секретарь Владимира Путина и НАТО. Он заявил, что РФ не нравится декларируемое Украиной желание вступить в НАТО вкупе с поддержкой США этого решения.

Ранее "Телеграф" писал, что Вашингтон поддерживает евроатлантические стремления Украины, но все условия еще не соблюдены. Отметим, что встречей с Джо Байденом визит украинской делегации в США не ограничивается, второго сентября Зеленский посещает штат Калифорния, где проведет ряд бизнес-встреч.