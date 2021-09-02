Укр

"Вызывает сожаление": появилась реакция Кремля на визит Зеленского к Байдену

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский и Джо Байден Новость обновлена 02 сентября 2021, 11:19
Владимир Зеленский и Джо Байден

РФ не понравилась антироссийская риторика и тема НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден 1 сентября обсудили ряд вопросов, часть из которых касалась противодействия российской агрессии. В РФ уже отреагировали на это, в частности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сожалеет, что страны дружат "против России".

Об этом пишет "Интерфакс".

Пескова также расстроило то, что звучала антироссийская риторика в крымском вопросе. Комментируя встречу президентов США и Украины, он отметил, что два государства "дружат не для себя, а против России" и это вызывает у него "только сожаление".

Вспомнил пресс-секретарь Владимира Путина и НАТО. Он заявил, что РФ не нравится декларируемое Украиной желание вступить в НАТО вкупе с поддержкой США этого решения.

Ранее "Телеграф" писал, что Вашингтон поддерживает евроатлантические стремления Украины, но все условия еще не соблюдены. Отметим, что встречей с Джо Байденом визит украинской делегации в США не ограничивается, второго сентября Зеленский посещает штат Калифорния, где проведет ряд бизнес-встреч.

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