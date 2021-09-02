"Викликає жаль": з’явилася реакція Кремля на візит Зеленського до Байдена

РФ не сподобалася антиросійська риторика і тема НАТО.

Президент України Володимир Зеленський і глава США Джо Байден 1 вересня обговорили ряд питань, частина з яких стосувалася протидії російській агресії. У РФ вже відреагували на це, зокрема прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков шкодує, що країни дружать "проти Росії".

Про це пише "Інтерфакс".

Пєскова також засмутило те, що звучала антиросійська риторика в кримському питанні. Коментуючи зустріч президентів США і України, він зазначив, що дві держави "дружать не для себе, а проти Росії" і це викликає у нього "тільки жаль".

Згадав прессекретар Володимира Путіна і НАТО. Він заявив, що РФ не подобається деклароване Україною бажання вступити в НАТО вкупі з підтримкою США цього рішення.

Раніше "Телеграф" писав, що Вашингтон підтримує євроатлантичні прагнення України, але всі умови ще не дотримані. Відзначимо, що зустріччю з Джо Байденом візит української делегації в США не обмежується, другого вересня Зеленський відвідує штат Каліфорнія, де проведе ряд бізнес-зустрічей.