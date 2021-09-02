В Калифорнию впервые в истории приехал президент Украины: штат оригинально встретил это событие (фото)

Здание мэрии Сан-Франциско подсветили в национальных украинских цветах в честь приезда Зеленского и нашей делегации

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером США Джо Байденом прибыл в Калифорнию, которая встретила нашу делегацию крайне радушно и необычно.

Как сообщили в Телеграмм-канале Офиса президента, в честь приезда Владимира Зеленского здание мэрии Сан-Франциско подсветили в национальных украинских цветах — синим и желтым, как флаг нашей страны.

Здание мэрии засияло новыми красками

Отметим, что это первый президентский визит в Калифорнию за всю историю независимой Украины. Здесь Владимир Зеленский проведет несколько важных встреч с бизнесменами, в том числе представителями Apple, с которыми обсудит присутствие их продукции на нашем рынке. Помимо Сан-Франциско, украинская делегация посетит и Лос-Анджелес.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи со своим коллегой из США Джо Байденом 1 сентября в Вашингтоне дал пресс-конференцию. Судя по его внешнему виду и мимике, разговор мог быть сложным. Как известно, после встречи с Байденом, Зеленский уехал из Белого дома — сразу никаких комментариев не было, как и совместной пресс-конференции, что многие в Украине сочли плохим знаком. Только через пару часов после встречи украинский лидер собрал журналистов для комментариев, и поговорил с ними совсем немногим более 10-ти минут.