До Каліфорнії вперше в історії приїхав президент України: штат оригінально зустрів цю подію (фото)

Будівлю мерії Сан-Франциско підсвітили в національних українських кольорах на честь приїзду Зеленського і нашої делегації

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з лідером США Джо Байденом прибув до Каліфорнії, яка зустріла нашу делегацію вкрай тепло і незвично.

Як повідомили в Телеграм-каналі Офісу президента, в честь приїзду Володимира Зеленського будівлю мерії Сан-Франциско підсвітили в національних українських кольорах — синім і жовтим, як прапор нашої країни.

Будівля мерії засяяла новими фарбами

Відзначимо, що це перший президентський візит до Каліфорнії за всю історію незалежної України. Тут Володимир Зеленський проведе кілька важливих зустрічей з бізнесменами, в тому числі представниками Apple, з якими обговорить присутність їх продукції на нашому ринку. Крім Сан-Франциско, українська делегація відвідає і Лос-Анджелес.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після зустрічі зі своїм колегою з США Джо Байденом 1 вересня в Вашингтоні дав прес-конференцію. Судячи з його зовнішнього вигляду і міміки, розмова могла бути складною. Як відомо, після зустрічі з Байденом, Зеленський виїхав з Білого дому — відразу ніяких коментарів не було, як і спільної прес-конференції, що в Україні визнали поганим знаком. Тільки через пару годин після зустрічі український лідер зібрав журналістів для коментарів, і поговорив з ними не більше 10-ти хвилин.