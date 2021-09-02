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До Каліфорнії вперше в історії приїхав президент України: штат оригінально зустрів цю подію (фото)

Автор
О. Волкова
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Автор
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Каліфорнія зустріла українців дуже гостинно Новина оновлена 02 вересня 2021, 10:01
Каліфорнія зустріла українців дуже гостинно

Будівлю мерії Сан-Франциско підсвітили в національних українських кольорах на честь приїзду Зеленського і нашої делегації

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з лідером США Джо Байденом прибув до Каліфорнії, яка зустріла нашу делегацію вкрай тепло і незвично.

Як повідомили в Телеграм-каналі Офісу президента, в честь приїзду Володимира Зеленського будівлю мерії Сан-Франциско підсвітили в національних українських кольорах — синім і жовтим, як прапор нашої країни.

Будівля мерії засяяла новими фарбами
Будівля мерії засяяла новими фарбами

Відзначимо, що це перший президентський візит до Каліфорнії за всю історію незалежної України. Тут Володимир Зеленський проведе кілька важливих зустрічей з бізнесменами, в тому числі представниками Apple, з якими обговорить присутність їх продукції на нашому ринку. Крім Сан-Франциско, українська делегація відвідає і Лос-Анджелес.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після зустрічі зі своїм колегою з США Джо Байденом 1 вересня в Вашингтоні дав прес-конференцію. Судячи з його зовнішнього вигляду і міміки, розмова могла бути складною. Як відомо, після зустрічі з Байденом, Зеленський виїхав з Білого дому — відразу ніяких коментарів не було, як і спільної прес-конференції, що в Україні визнали поганим знаком. Тільки через пару годин після зустрічі український лідер зібрав журналістів для коментарів, і поговорив з ними не більше 10-ти хвилин.

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