Стало відомо, чи перетнеться Зеленський з Путіним на дебатах в США

Путіна не запросили на засідання ООН, і його спікер розповів подробиці

У Кремлі розповіли про плани шефа Володимира Путіна щодо поїздки на сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, куди зібрався президент України Володимир Зеленський.

На питання про можливу поїздку Путіна в США відповів його спікер Дмитро Пєсков.

"Президент не планує в цьому році брати участь у Генасамблеї", — заявив прес-секретар, відповівши, що відповідне запрошення Путіну в цьому році поки не надходило.

Відзначимо, що Генасамблея ООН, яку скликає лідер США Джо Байден у зв’язку з пандемією, відкриє свою 76 сесію вже 14 вересня, а дебати учасників будуть проходити з 21-го по 27 вересня.

У ці дати (поки без конкретики) планує свій другий візит до США український президент Володимир Зеленський, про запрошення якого розповів спікер Сергій Никифоров. По всій видимості, перетнутися з Путіним під час дебатів при ООН Зеленському не вдасться.

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Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін і глава Європейської ради Шарль Мішель напередодні провели телефонну розмову, під час якої російський політик не упустив можливість поскаржитися на Україну.