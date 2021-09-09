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Стало відомо, чи перетнеться Зеленський з Путіним на дебатах в США

Автор
О. Волкова
Дата публікації
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Автор
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Зеленський і Путін не зустрінуться в США, тому що останнього туди не покликали Новина оновлена 09 вересня 2021, 13:33
Зеленський і Путін не зустрінуться в США, тому що останнього туди не покликали

Путіна не запросили на засідання ООН, і його спікер розповів подробиці

У Кремлі розповіли про плани шефа Володимира Путіна щодо поїздки на сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, куди зібрався президент України Володимир Зеленський.

На питання про можливу поїздку Путіна в США відповів його спікер Дмитро Пєсков.

"Президент не планує в цьому році брати участь у Генасамблеї", — заявив прес-секретар, відповівши, що відповідне запрошення Путіну в цьому році поки не надходило.

Відзначимо, що Генасамблея ООН, яку скликає лідер США Джо Байден у зв’язку з пандемією, відкриє свою 76 сесію вже 14 вересня, а дебати учасників будуть проходити з 21-го по 27 вересня.

У ці дати (поки без конкретики) планує свій другий візит до США український президент Володимир Зеленський, про запрошення якого розповів спікер Сергій Никифоров. По всій видимості, перетнутися з Путіним під час дебатів при ООН Зеленському не вдасться.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін і глава Європейської ради Шарль Мішель напередодні провели телефонну розмову, під час якої російський політик не упустив можливість поскаржитися на Україну.

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