Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор: що відповіли у МОК

У МОК відзначили, що в Україні є прекрасні спортивні традиції

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом заявив, що Україна хоче стати господарем зимових Олімпійських ігор. У МОК ініціативу підтримали.

Про це ввечері у суботу, 11 вересня, повідомила прес-служба Офісу Президента.

Під час зустрічі Зеленський спочатку обговорив з Бахом Олімпійські ігри у Токіо, де відзначилися сильними результатами українські спортсмени. Після цього глава України заявив про намір провести зимові Олімпійські ігри та відправити до штаб-квартири МОК у Лозанні українську делегацію.

На цю заяву Томас Бах відреагував позитивно і зазначив, що в Україні є чудові спортивні традиції. До слова, перед цим президенту МОК презентували спортивну інфраструктуру країни.

У прес-службі ОП додали, що глава МОК довгострокову спортивну стратегію України у питанні залучення населення до спорту привітав і зазначив, що "Україна завжди була опорою олімпійського руху".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, про намір України провести зимові Олімпійські ігри ще у серпні заговорив міністр молоді та спорту Володимир Гутцайт. З його слів стало відомо, що Україна розраховує провести літні і зимові Юнацькі Олімпійські ігри у 2030 і 2032 роках.