Зеленський хоче провести Олімпіаду в Україні

Президент пообіцяв поговорити про це з головою МОК.

Глава України Володимир Зеленський під час відкриття в Києві урбан-парку висловив бажання провести в нашій країні Олімпійські ігри.

Відповідну заяву він зробив на спільному виступі перед журналістами з президентом МОК Томасом Бахом.

За його словами, він під час переговорів з главою комітету має намір підняти тему проведення Ігор в Україні, а також з’ясувати, що необхідно зробити для того, щоб нашій країні було надано таку можливість.

"Дуже хочеться, щоб ми були такою (що проводила Олімпійські ігри, — ред.) країною", — сказав президент.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт раніше заявляв, що Україна працює над можливістю проведення юнацьких Олімпійських ігор у 2030 і 2032 роках. Серед місць, де вони могли б пройти, міністр виділив Західну Україну і Київ.

Разом з тим він упевнений, що Україні вистачило б сил і ресурсів провести зимову Олімпіаду.