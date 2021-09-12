Парадокси "Ялтинської європейської стратегії"

У стратегічній перспективі подібні форуми не несуть користі Україні

Доктор юридичних наук, екс-постпред президента України в АР Крим Борис Бабин оцінив для "Телеграфа" форум Ялтинська європейська стратегія (YES), який проходив в Києві 10-11 вересня.

Він також прокоментував слова президента Естонії Керсті Кальюлайд, яка на даному заході заявила, що Україні "потрібні світлові роки", що відповідати критеріям ЄС.

"Форум Ялтинської європейської стратегії (YES) має парадоксальну долю. Колись заснований олігархом з тісними бізнес-зв’язками з РФ як кримський саміт "освіченої частини української еліти", цей захід з 2014 року проблеми окупованого півострова фактично ігнорував, незважаючи на гучну назву", — зазначає Бабин.

Він звернув увагу на порядок дений форуму, що відбувся цйього року, і на ті теми, які обговорювалися на ньому: "Зараз ми бачимо, що "афтершоки" (повторний поштовх, — поштовх, що відбувається після основного і менший в порівнянні з ним — прим. ред.) Кримської платформи дійшли і до YES, де перші особи держави поки послідовно оголошували саме кримську тематику".

Разом з тим, Бабин висловив сумнів у корисності для України таких форумів, як YES, з огляду на їх спрямованість.

"Щось мені підказує, що організаторам форуму значно ближче фактично антиукраїнські заяви, що озвучувала Керсті Кальюлай, яка йде з посади президента Естонії. Таке враження, що вона останнім часом не залишає Київ, де у її "видатного співвітчизника", тамтешнього олігарха пана Тедера старі майнові суперечки. Звичайно, така лобістка пана Тедера, який, на думку журналістів, відмиває кошти транснаціональної мафії через сімферопольський торговий центр, потрапила в коло спікерів YES далеко не випадково. Це означає, що навряд чи форуми, організовані олігархічним бізнесом, міцно зав’язаним з російськими контрагентами, будуть хоч якось корисні України в стратегічній перспективі", — зазначив екс-постпред президента України в АР Крим.

Як повідомлялося, 11 вересня на YES виступив глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він, зокрема, заявив, що газопровід "Північний потік-2" використовують як зброю проти України. Він також вважає, що гарантії від Європи і США щодо безпеки України в цьому питанні необхідно зафіксувати в документах.