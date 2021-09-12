Парадоксы Ялтинской европейской стратегии

В стратегической перспективе подобные форумы не несут пользы Украине

Доктор юридических наук, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин оценил для "Телеграфа" форум Ялтинская европейская стратегия (YES), который проходил в Киеве 10-11 сентября.

Он также прокомментировал слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая на данном мероприятии заявила, что Украине "нужны световые годы", что соответствовать критериям ЕС.

"Форум Ялтинской европейской стратегии (YES) имеет парадоксальную судьбу. Когда-то основанное олигархом с тесными бизнес-связями с РФ как крымский саммит "просвещенной части украинской элиты", это мероприятие с 2014 года проблемы оккупированного полуострова фактически игнорировало, несмотря на громкое название", — отмечает Бабин.

Он обратил внимание на повестку состоявшегося форума и на те темы, которые обсуждались на нем: "Сейчас мы видим, что "афтершоки" (повторный толчок, – толчок, происходящий после основного и меньший по сравнению с ним – прим. ред.) Крымской платформы дошли и до YES, где первые лица государства пока последовательно объявляли именно крымскую тематику".

Вместе с тем, Бабин выразил сомнение в полезности для Украины таких форумов, как YES, ввиду их направленности.

"Что-то мне подсказывает, что организаторам форума значительно ближе фактически антиукраинские заявления уходящей с поста президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Такое впечатление, что она в последнее время не покидает Киев, где у ее "выдающегося соотечественника", тамошнего олигарха господина Тедера старые имущественные споры. Конечно такая лоббистка господина Тедера, который, по мнению журналистов, отмывает средства транснациональной мафии через симферопольский торговый центр, попала в круг спикеров YES далеко не случайно. Это означает, что вряд ли форумы, организованные олигархическим бизнесом, крепко завязанным с российскими контрагентами, будут хоть как-то полезные Украины в стратегической перспективе", — отметил экс-постпред президента Украины в АР Крым.

Как сообщалось, 11 сентября на YES выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он, в частности, заявил, что газопровод "Северный поток-2" используют как оружие против Украины. Он также считает, что гарантии от Европы и США касательно безопасности Украины в этом вопросе необходимо зафиксировать в документах.