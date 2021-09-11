"Нужны еще световые годы": президент Эстонии сомневается в соответствии Украине критериям ЕС

По словам Кальюлайд, Украина, как и Молдова и Грузия еще не готова к вступлению в Евросоюз.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что за последние пять лет Украина никак не продвинулась в направлении создания правового государства и пока не сможет выполнить копенгагенские критерии.

Об этом Кальюлайд заявила в субботу, 10 сентября, на форуме YES-Brainstorming.

Президент сказала, что очень хотела бы увидеть Украину, Молдову и Грузию в составе Европейского Союза, однако, по ее мнению, этим странам "даже для выполнения копенгагенских критериев нужны световые годы".

Чтобы подтвердить свои слова, Кальюлайд напомнила о двух эстонских инвесторах, один из которых потерял в Украине свои средства, несмотря на то, что обратился в европейский суд. Что касается второго, то он должен был отдать часть своего бизнеса, чтобы заключить в стране "очень серьезное соглашение", однако не сделал этого.

"Для меня это говорит, что за пять лет мы не продвинулись вперед в направлении выполнения копенгагенских критериев", — сказала президент Эстонии, намекнув на то, что Украине нужно еще долго работать и развиваться, чтобы попасть в ЕС.

По мнению Кальюлайд, Украина пока не соответствует стандартам правового государства с хорошей рыночной экономикой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Эстонии поддерживает расширение границ ЕС, однако Украине нужно для этого еще 20 лет, ведь она пока не соответствует нужным критериям.

Также мы писали, что по мнению президента Латвии, Украина может вступить в Евросоюз путем проведения реформ.