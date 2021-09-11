"Потрібні ще світлові роки": президент Естонії сумнівається у відповідності України критеріям ЄС

За словами Кальюлайд, Україна, як і Молдова та Грузія, ще не готова до вступу у Євросоюз.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що за останні пʼять років Україна ніяк не просунулася у напрямку створення правової держави і поки не зможе виконати копенгагенські критерії.

Про це Кальюлайд заявила в суботу, 10 вересня, на форумі YES-Brainstorming.

Президент сказала, що дуже хотіла б побачити Україну, Молдову та Грузію у складі Європейського Союзу, проте, на її думку, цим країнам "навіть для виконання копенгагенських критеріїв потрібні світлові роки".

Щоб підтвердити свої слова Кальюлайд нагадала про двох естонських інвесторів, один з яких втратив в Україні свої кошти попри те, що звернувся до європейського суду. Щодо іншого, то від нього вимагали віддати частину свого бізнесу, аби укласти в країні "дуже серйозну угоду".

"Для мене це говорить, що за пʼять років ми не просунулися вперед в напрямку виконання копенгагенських критеріїв", — сказала президент Естонії, натякнувши на те, що Україні потрібно ще довго працювати і розвиватися, аби потрапити до Євросоюзу.

На думку Кальюлайд, Україна поки не відповідає стандартам правової держави із хорошою ринковою економікою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Естонії підтримує розширення кордонів ЄС, проте Україні потрібно для цього 20 років, адже вона поки не відповідає потрібним критеріям.

Також ми писали, що на думку президента Латвії, Україна може вступити до Євросоюзу шляхом проведення реформ.