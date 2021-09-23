Рус

Кличко посадив екс-главу поліції Києва в крісло свого зама: що відомо

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21
Крищенко очолював поліцію Києва понад 5 років Новина оновлена 23 вересня 2021, 13:24
Крищенко очолював поліцію Києва понад 5 років

У кулуарах говорять, що Крищенко був людиною Кличка і до недавнього призначення

У четвер, 23 вересня, мер Києва Віталій Кличко обзавівся новим заступником. Міськрада підтримала кандидатуру колишнього керівника поліції Києва Андрія Крищенка як заступника мера з питань здійснення самоврядних повноважень.

Віталій Кличко, розповідаючи про обов’язки новоспеченого помічника, назвав Крищенка "професіоналом із принципами" і пояснив, що відтепер він буде відповідати за питання муніципальної безпеки, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, а також територіальної оборони і взаємодії з правоохоронними органами. Його призначення підтримала необхідна більшість: 91 депутат.

У кулуарах говорять, що Крищенко — це людина Кличка, з якою він працював і до недавнього часу.

Відзначимо, що про звільнення топ-поліцейського стало відомо більше місяця тому. Крищенко очолював поліцію Києва з 2015 року. До цього він був заступником глави Нацполіції України і був главою міліції Харкова.

Широкій громадськості він став відомий в 2014 році, коли під час захоплення бойовиками "ДНР" Горлівки, будучи начальником міліції, обороняв свій пост і зірвав російський прапор з будівлі управління.

Під час його служби на посаді глави поліції столиці стався ряд резонансних випадків, зокрема — перестрілка в Княжичах, в ході якої загинули п’ятеро правоохоронців, а також викрадення немовляти заради підміни.

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #Призначення #Андрій Крищенко
Депутати аплодують
Україна
Рада прийняла закон про деолігархізацію: як голосували нардепи
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Депутати аплодують
Рада прийняла закон про деолігархізацію: як голосували нардепи
Дата публікації
Категорія
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко: Разумков поводиться не як член команди президента
Дата публікації
Категорія
Силовики відтісняють протестуючих під Верховною Радою.
Під Верховною Радою почалися зіткнення (ексклюзивні фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Категорія
Місце стрілянини в Сергія Шефіра 22.09.2021
Хто стоїть за розстрілом машини Шефіра: п’ять версій від генерала