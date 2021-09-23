Кличко посадив екс-главу поліції Києва в крісло свого зама: що відомо

У кулуарах говорять, що Крищенко був людиною Кличка і до недавнього призначення

У четвер, 23 вересня, мер Києва Віталій Кличко обзавівся новим заступником. Міськрада підтримала кандидатуру колишнього керівника поліції Києва Андрія Крищенка як заступника мера з питань здійснення самоврядних повноважень.

Віталій Кличко, розповідаючи про обов’язки новоспеченого помічника, назвав Крищенка "професіоналом із принципами" і пояснив, що відтепер він буде відповідати за питання муніципальної безпеки, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, а також територіальної оборони і взаємодії з правоохоронними органами. Його призначення підтримала необхідна більшість: 91 депутат.

У кулуарах говорять, що Крищенко — це людина Кличка, з якою він працював і до недавнього часу.

Відзначимо, що про звільнення топ-поліцейського стало відомо більше місяця тому. Крищенко очолював поліцію Києва з 2015 року. До цього він був заступником глави Нацполіції України і був главою міліції Харкова.

Широкій громадськості він став відомий в 2014 році, коли під час захоплення бойовиками "ДНР" Горлівки, будучи начальником міліції, обороняв свій пост і зірвав російський прапор з будівлі управління.

Під час його служби на посаді глави поліції столиці стався ряд резонансних випадків, зокрема — перестрілка в Княжичах, в ході якої загинули п’ятеро правоохоронців, а також викрадення немовляти заради підміни.