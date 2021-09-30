Дмитро Разумков відповів, чи може опозиція об’єднатися проти Зеленського

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається в перспективах створити в Україні спільну опозицію до президента України Володимира Зеленського.

Єдина опозиція в Україні в поточній політичній ситуації неможлива оскільки кожен політичний діяч свого роду "важковаговик" і окрема особистість зі своєю політичною роллю.

Про це Разумков розповів в інтерв’ю "Українській правді".

Він зазначив, що майже всі опозиціонери до президентської партії вже при владі, зокрема Віталій Кличко, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко. Єдина можливість, підкреслює Разумков, об’єднання навколо одного лідера. За його словами в українській історії були такі прецеденти.

Разумков наполягає — для звичайної людини не має значення, депутат від більшості або опозиційний: "У нього буде питання — що ви для мене зробили". З власного досвіду він перераховує популярні питання: тарифи, пенсії, боротьба з корупцією, соціальна допомога та реформа ЖКГ.

Нагадаємо, що Разумков негативно оцінив можливість Зеленського йти на другий термін, сказавши, що це знизить ефективність роботи президента.

Також "Телеграф" писав, що у спікера ВР, за його словами, є команда підтримки серед народних депутатів. Частина з них з президентської партії, глава якої Олександр Корнієнко недавно розповів, що з мотивами Разумкова з приводу "закону про олігархів", який поклав початок розбіжностям, варто розібратися окремо.