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Нардепи просять Зеленського ввести санкції проти компанії Порошенка: в чому справа

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Верховна Рада Новина оновлена 22 жовтня 2021, 14:28
Верховна Рада

Голосування нардепів від "Європейської солідарності" здивувало

Народні депутати у п’ятницю, 22 жовтня, проголосували за звернення до президента України Володимира Зеленського, у якому просять про накладення санкції на компанію Roshen, яка належить Петру Порошенку.

Про це свідчать дані сайту Верховної Ради України.

Зазначається, що санкції на корпорацію "Рошен" хочуть накласти за фінансування бюджету Російської Федерації.

Відомо, що звернення ініціював нардеп від фракції "Слуга народу" Владлен Неклюдов. У парламенті його підтримали 153 народних обранця. При цьому зі "слуг" за документ проголосували лише 144 нардепи.

Дивним видається той факт, що значна частина депутатів від "Європейської Солідарності", куди входить Петро Порошенко, утрималися від голосування. Таких виявилося 7 нардепів, у їх числі Вікторія Сюмар, Ніна Южаніна, Мустафа Джемілєв та інші.

"Проти" голосували 11 представників цієї фракції, у тому числі Володимир В’ятрович, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Володимир Ар’єв та Микола Княжицький.

"Європейська солідарність" здивувала голосуванням
"Європейська солідарність" здивувала голосуванням

Як повідомляв "Телеграф" раніше, окупанти у Донецькій області переполошилися через продаж шоколадок Roshen.

Теги:
#Верховна Рада #Санкції #Петро Порошенко #Roshen #Володимир Зеленський #Слуга народу
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