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"Дограється": у Зеленського відповіли на заяви Путіна про ракети НАТО під Харковом

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Нептун" Новина оновлена 24 жовтня 2021, 20:12
"Нептун"

Україна може "направити свої ракети на Москву" у відповідь на агресію Росії.

В Україні відповіли на заяву російського президента Володимира Путіна про те, що під Харковом можуть бути розміщені ракети НАТО, які можуть бути спрямовані на Москву.

Про це заявив радник глави Офісу президента і спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в інтерв’ю каналу "ДОМ".

За його словами, російський лідер "дограється" до того, що таке справді станеться, проте вказав, що це ніяк не пов’язано зі вступом України до Північноатлантичного альянсу.

Арестович каже, що наша країна працює над реалізацією власної ракетної програми, а вітчизняні ракети зможуть дістати й до Москви.

Він зазначає, що відповідні кроки України є відповіддю на збройну агресію Росії.

"Якби не було цієї агресії, ніколи б українські ракети ні на яку Москву не були б спрямовані", — говорить він.

При цьому він підкреслив, що військові РФ розуміють, що відкритий напад на Україну стане кінцем, як для російської армії, так і для держави, а тому всі погрози Путіна варто сприймати як блеф.

Як повідомлялося раніше, в Кремлі визнали, що не зможуть перешкодити Україні вступити в НАТО, але пообіцяли вжити заходів для "мінімізації наслідків".

Теги:
#Україна #Росія #Олексій Арестович
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