"Це неможливо": Кремль визнав, що не зможе перешкодити вступу України в НАТО

Росія знову звинуватила НАТО в "агресивній діяльності", але визнала, що перешкодити Україні вступити в Альянс не може.

У Кремлі визнали, що перешкодити Україні вступити в НАТО Росія не зможе. Разом з тим там пообіцяли вжити "необхідних заходів" у відповідь на це.

Про це повідомив прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає РІА.

"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо", — сказав він.

За його словами, єдине, чим може відповісти Росія, це зробити "все необхідне" для "мінімізації наслідків" такого рішення України.

Які кроки будуть зроблені в Кремлі, Пєсков не сказав, проте озвучив традиційну тезу про те, що діяльність НАТО нібито спочатку була спрямована проти Росії.

"Агресивна позиція НАТО ніколи не була секретом", — заявив він.

Як повідомлялося раніше, Росія і раніше загрожувала Україні заходами у відповідь, якщо наша країна продовжить курс на зближення з Північноатлантичним альянсом. Зокрема нещодавно Пєсков називав вступ України в НАТО "червоною лінією" для Росії.

Втім, його заява викликала різку відповідь українського МЗС, в якому нагадали, що Росія вже окупувала частину територій України.

Загострення ж відносин між Росією і НАТО відбулося на початку жовтня, коли Альянс позбавив акредитації вісьмох російських дипломатів, яких викрили в шпигунстві. Після цього у РФ прийняли рішення закрити представництво НАТО.