Рус

Офіс президента хоче підпорядкувати собі дві партії, які представлені в Раді, — джерела

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
36
Верховна Рада
Верховна Рада

Обидві групи останнім часом активно підтримують позицію чинної влади.

Офіс президента готується до наступних парламентських виборів і вже активно шукає собі союзників. Крім того, Банкова хоче підпорядкувати собі дві партії, які вже представлені у Верховній раді.

Про це "Телеграфу" розповіли джерела у парламенті.

За їхніми словами, йдеться про "Довіру" та "За майбутнє". Обидві ці групи афілійовані з олігархом Ігорем Коломойським та бізнесменами Андрієм Веревським та Юрієм Косюком відповідно.

Джерела проводять аналогію з партією "Наш край", яка була пов’язаний із п’ятим президентом Петром Порошенком через колишнього першого заступника голови АПУ Віталія Ковальчука.

Підтвердженням тому може бути голосування за відставку голови парламенту Дмитра Разумкова, коли групи "Довіра" та "За майбутнє" підтримали "Слугу народу", а також низку інших голосувань.

Джерела пояснюють, що це пов’язано із виділенням субвенцій на виборчі округи, що має значення, оскільки всі члени цих двох груп є мажоритарниками.

Раніше "Телеграф" писав, що для отримання більшості в Раді наступного скликання, ОП працює зі "Свободою" та новою партією Сергія Притули.

Теги:
#Верховна Рада #Довіра #ОПУ #За майбутнє
Данило Тонкопій
Інтерв'ю
"Нам дали $3,4 млн інвестицій на перенесення виробництва з Китаю в Україну — це більше, ніж ми планували", — Данило Тонкопій, CEO Delfast
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Данило Тонкопій
"Нам дали $3,4 млн інвестицій на перенесення виробництва з Китаю в Україну — це більше, ніж ми планували", — Данило Тонкопій, CEO Delfast
Дата публікації
Категорія
Георгій Тука
Росія не забере ОРДЛО, бо має інші плани щодо України, — Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Коронавірус.
Одужань все менше: в Україні зменшується кількість людей, які перемагають COVID
Дата публікації
Категорія
Зростання тарифів та карантин — головні нововведення листопада
Зростання тарифів, карантин та нові ПДР – що зміниться в Україні з 1 листопада
Дата публікації
Категорія
Імовірні союзники на майбутніх парламентських виборах
Єрмак готує Банкову до нових виборів: знайшли роль для Притули й навіть для Тягнибока