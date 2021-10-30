Офіс президента хоче підпорядкувати собі дві партії, які представлені в Раді, — джерела

Обидві групи останнім часом активно підтримують позицію чинної влади.

Офіс президента готується до наступних парламентських виборів і вже активно шукає собі союзників. Крім того, Банкова хоче підпорядкувати собі дві партії, які вже представлені у Верховній раді.

Про це "Телеграфу" розповіли джерела у парламенті.

За їхніми словами, йдеться про "Довіру" та "За майбутнє". Обидві ці групи афілійовані з олігархом Ігорем Коломойським та бізнесменами Андрієм Веревським та Юрієм Косюком відповідно.

Джерела проводять аналогію з партією "Наш край", яка була пов’язаний із п’ятим президентом Петром Порошенком через колишнього першого заступника голови АПУ Віталія Ковальчука.

Підтвердженням тому може бути голосування за відставку голови парламенту Дмитра Разумкова, коли групи "Довіра" та "За майбутнє" підтримали "Слугу народу", а також низку інших голосувань.

Читайте також: Категорія Політика Після відставки: з ким Разумков будуватиме нову партію і чи дадуть грошей олігархи У Дмитра Разумкова є відразу кілька варіантів продовження політичної кар’єри й всі вони, так чи інакше, ведуть до побудови власної команди

Джерела пояснюють, що це пов’язано із виділенням субвенцій на виборчі округи, що має значення, оскільки всі члени цих двох груп є мажоритарниками.

Раніше "Телеграф" писав, що для отримання більшості в Раді наступного скликання, ОП працює зі "Свободою" та новою партією Сергія Притули.