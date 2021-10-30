Офис президента хочет подчинить себе две партии, представленные в Раде, — источники
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Обе группы в последнее время активно поддерживают позицию действующей власти.
Офис президента готовится к следующим парламентским выборам и уже активно ищет себе союзников. Кроме того, Банковая хочет подчинить себе две партии, которые уже представлены в Верховной раде.
Об этом "Телеграфу" рассказали источники в парламенте.
По их словам, речь идет о "Доверии" и "За будущее". Обе эти группы аффилированы с олигархом Игорем Коломойским и бизнесменами Андреем Веревским и Юрием Косюком соответственно.
Источники проводят аналогию с партией "Наш край", который был связан с пятым президентом Петром Порошенко через бывшего первого заместителя главы АПУ Виталия Ковальчука.
Подтверждением тому может служить голосование за отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова, когда группы "Доверие" и "За будущее" поддержали "Слугу народа", а также ряд других голосований.
Источники объясняют, что это связано с выделением субвенций на избирательные округа, что имеет значение, поскольку все члены этих двух групп являются мажоритарщиками.
Ранее "Телеграф" писал, что для получения большинства в Раде следующего созыва, ОП работает со "Свободой" и новой партией Сергея Притулы.
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