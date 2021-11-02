У Росії полоненого кримчанина катують ліками: Україна б’є на сполох

Українська сторона вимагає від Росії провести повне обстеження стану здоров’я Сейрана Хайредінова та призначити відповідне лікування

Російська Федерація продовжує застосовувати тортури до українців, яких незаконно утримує. Про це заявляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, омбудсмен розповідає, що у фігуранта так званої "четвертої Бахчисарайської групи" кримського татарина Хізб-ут-Тахрір Сейрана Хайредінова забрали всі ліки, які минулого місяця йому передали родичі. При цьому адміністрація слідчого ізолятора СІЗО-1 у Ростові на Дону все офіційно затвердила та надала відповідні дозволи. У чоловіка є серйозні проблеми із серцем, і він не може жити без медикаментів.

"Своїми незаконними діями керівництво слідчого ізолятора порушило права Сейрана Хайредінова на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, закріплені статтею 2 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 22-м пунктом Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схваленими Економічною та Соціальною радою ООН", – зазначає Людмила Денісова.

Уповноважена з прав людини також повідомляє, що звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою терміново вирішити ситуацію з українцем, який утримується в СІЗО. Українська сторона вимагає якнайшвидше повернути ліки, а також провести повне медичне обстеження Сейрана Хайредінова.

Нагадаємо, в окупованому Криму продовжуються репресії проти місцевого населення. У вересні у невідомому напрямку вивезли першого заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джеляля.