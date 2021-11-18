"Якщо ви його "крякнете", я не проти": на міністра Лещенка планувався замах
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Замовником убивства був іноземний громадянин
В Україні могли вбити керівника Міністерства аграрної політики Романа Лещенка.
Подробиці про підготовку до замаху на його вбивство викрили під час брифінгу очільника МВС Дениса Монастирського у четвер, 18 листопада.
Особи, які готувалися до нападу, були успішно затримані поліцейськими. Відомо, що замовником став громадянин США, знайомий самого Лещенка.
Правоохоронці наголосили, що головним мотивом підготовки замаху стали гроші. Згідно з розрізненими фактами, які відкрили слідство і сам міністр, замовник намагався здійснювати шахрайські дії на аграрній ниві в Україні ще в 2018 році. Тоді Роман Лещенко ще не був ні держслужбовцем, ні міністром.
На брифінгу Монастирський продемонстрував навіть фрагмент відео, де вдалося сфотографувати розмову ймовірних учасників замаху, який так і не відбувся.
"Якщо ви його "крякнете", я не проти", — звучить на записі від перекладачки, яка передає позицію замовника виконавцям.
За словами самого Романа Лещенка, він не знав, що готується подібна операція і тільки нещодавно прибув із закордонного відрядження. Чиновник переконаний: підготовка замаху не була пов’язана з його політичною діяльністю в міністерстві.
Тим часом у Нацполіції наголосили, що підготовка до замаху на міністра велася зловмисниками кілька місяців. Наразі і замовник, і виконавці перебувають у СІЗО. Проти всіх розпочато розслідування відповідно до чотирьох статей КК України.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які результати показав журналістський експеримент із інсценуванням замаху на життя заступника президента України Сергія Шефіра.
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