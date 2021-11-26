"Обрані" для Зеленського: прес-секретар президента відповів, чому вибрали лише 30 видань (відео)

Чи оплачується прессмарафон із держбюджету, Сергій Никифоров не відповів

Опівдні 26 листопада у Києві заплановано велику пресконференцію президента Володимира Зеленського. Пройде вона в будівлі коворкінгу "Creative State Arsenal", який ретельно охороняється, який кінологи раніше перевірили на вибухівку.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов перебуває на місці подій та зміг поспілкуватися із прессекретарем президента Сергієм Никифоровим.

Звідки взялася ідея прес-конференції?

За словами Сергія Никифорова, цього разу ідея не є "сугубо президентською". Як заявив речник президента, вона з’явилася "природним шляхом", після чергової наради.

В її основі лежить суспільний запит на реакцію глави держави щодо найрезонансніших тем, які нині турбують більшість українців.

Крім того, що подію пов’язують із "екватором" перебування Володимира Зеленського на президентській посаді, Никифоров зробив і відсилку до ювілею Незалежності.

"Ми називаємо це 30 питань від 30 журналістів — до 30-річчя Незалежності України", — підкреслив чиновник.

Як формувався список "допущених" ЗМІ?

Нагадаємо, що на нинішній пресмарафон було допущено справді лише три десятки різних медіа. Сергій Никифоров каже, що таким чином намагалися організувати максимально "комфортну, ґрунтовну та якісну розмову" Володимира Зеленського з журналістами.

"Давайте відверто. Якби я давав слово журналістам [у разі допуску більшої кількості ЗМІ — ред.], це були б приблизно ті самі видання, які ми й запросили", — заявив Никифоров.

До речі, модератором прес-конференції буде саме він.

Загалом рішення щодо допуску якихось конкретних медіа приймалося колективно пресслужбою інформаційного департаменту ОП.

"Президент із ним [списком ЗМІ] ознайомився, сказав "Ок", — зауважив Сергій Никифоров.

Список "запрошених" видань

Організаційні моменти

Занадто багато про технічний бік моментів Сергій Никифоров практично не розповів. Тому подаємо тезово.

Офіс президента обіцяє вести пряму трансляцію, яка буде доступна для всіх телеканалів та всіх охочих.

Пройти на територію коворкінгу можуть лише учасники прес-марафону та люди, які працюють у будівлі. Чи проводилася перевірка кожного із працівників, Никифоров не знає.

Також речник не готовий відповісти, хто оплачує проведення заходу, адже "не займається технічними питаннями".

Нагадаємо, що "Телеграф" вестиме онлайн-трансляцію з місця спілкування президента Володимира Зеленського з представниками преси.