"Избранные" для Зеленского: пресс-секретарь президента ответил, почему выбрали только 30 человек
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На полдень 26 ноября в Киеве запланирована большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Пройдет она в тщательно охраняемом здании коворкинга "Creative State Arsenal", который кинологи прежде проверили на взрывчатку.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов находится на месте событий и смог пообщаться с пресс-секретарем президента Сергеем Никифоровым.
Откуда взялась идея пресс-конференции?
По словам Сергея Никифорова, на этот раз идея не является "сугубо президентской". Как заявил спикер президента, она появилась "естественным путем", после очередного совещания.
В её основе лежит общественный запрос на реакцию главу государства по поводу самых резонансных тем, которые сейчас беспокоят большинство украинцев.
Кроме того, что событие связывают с "экватором" пребывания Владимира Зеленского на президентском посту, Никифоров сделал отсылку к юбилею Независимости.
"Мы называем это 30 вопросов от 30 журналистов — к 30-летию Независимости Украины", — подчеркнул чиновник.
Как формировался список "допущенных" СМИ?
Напомним, что на нынешний пресс-марафон были допущены действительно только три десятка различных медиа. Сергей Никифоров говорит, что таким образом пытались организовать максимально "комфортный, основательный и качественный разговор" Владимира Зеленского с журналистами.
"Давайте начистоту. Если бы я давал слово журналистам [в случае допуска большего количества СМИ — ред.], это были бы приблизительно те же самые издание, которые мы и пригласили", — заявил Никифоров.
К слову, модератором пресс-конференции будет именно он.
В целом же решение насчет допуска каких-то конкретных медиа принималось коллективно пресс-службой информационного департамента ОП.
"Президент с ним [списком СМИ] ознакомился, сказал "Ок", — заметил Сергей Никифоров.
Организационные моменты
Слишком многого о технической стороне моментов Сергей Никифоров практически не рассказал. Поэтому подаем тезисно.
- Офис президента обещает вести прямую трансляцию, которая будет доступна для всех телеканалов и всех желающих.
- Пройти на территорию коворкинга могут только участники пресс-марафона и люди, которые работают в здании. Проводилась ли проверка каждого из работников, Никифоров не знает.
- Также пресс-секретарь не готов ответить, кто оплачивает проведение мероприятия, т.к. "не занимается техническими вопросами".
Напомним, что "Телеграф" будет вести онлайн-трансляцию с места общения президента Владимира Зеленского с представителями прессы.
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