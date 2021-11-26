"Избранные" для Зеленского: пресс-секретарь президента ответил, почему выбрали только 30 человек

На полдень 26 ноября в Киеве запланирована большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Пройдет она в тщательно охраняемом здании коворкинга "Creative State Arsenal", который кинологи прежде проверили на взрывчатку.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов находится на месте событий и смог пообщаться с пресс-секретарем президента Сергеем Никифоровым.

Откуда взялась идея пресс-конференции?

По словам Сергея Никифорова, на этот раз идея не является "сугубо президентской". Как заявил спикер президента, она появилась "естественным путем", после очередного совещания.

В её основе лежит общественный запрос на реакцию главу государства по поводу самых резонансных тем, которые сейчас беспокоят большинство украинцев.

Кроме того, что событие связывают с "экватором" пребывания Владимира Зеленского на президентском посту, Никифоров сделал отсылку к юбилею Независимости.

"Мы называем это 30 вопросов от 30 журналистов — к 30-летию Независимости Украины", — подчеркнул чиновник.

Как формировался список "допущенных" СМИ?

Напомним, что на нынешний пресс-марафон были допущены действительно только три десятка различных медиа. Сергей Никифоров говорит, что таким образом пытались организовать максимально "комфортный, основательный и качественный разговор" Владимира Зеленского с журналистами.

"Давайте начистоту. Если бы я давал слово журналистам [в случае допуска большего количества СМИ — ред.], это были бы приблизительно те же самые издание, которые мы и пригласили", — заявил Никифоров.

К слову, модератором пресс-конференции будет именно он.

В целом же решение насчет допуска каких-то конкретных медиа принималось коллективно пресс-службой информационного департамента ОП.

"Президент с ним [списком СМИ] ознакомился, сказал "Ок", — заметил Сергей Никифоров.

Список "приглашенных" изданий

Организационные моменты

Слишком многого о технической стороне моментов Сергей Никифоров практически не рассказал. Поэтому подаем тезисно.

Офис президента обещает вести прямую трансляцию, которая будет доступна для всех телеканалов и всех желающих.

Пройти на территорию коворкинга могут только участники пресс-марафона и люди, которые работают в здании. Проводилась ли проверка каждого из работников, Никифоров не знает.

Также пресс-секретарь не готов ответить, кто оплачивает проведение мероприятия, т.к. "не занимается техническими вопросами".

Напомним, что "Телеграф" будет вести онлайн-трансляцию с места общения президента Владимира Зеленского с представителями прессы.