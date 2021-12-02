Кива судитиметься з журналістами: інформація про золоті зливки нардепа виявилася фейком

Нардеп збирається засудити журналіста за поширення фейків

Розслідування журналістів щодо виявлених у народного депутата Іллі Киви мільйонів, а також золотих злитків, виявилося неправдою.

Про фейковість власної новини незабаром заявили у редакції медіа "BIHUS.Info".

Як пояснив координатор проекту Денис Бігус, найбільшою помилкою стала його довіра до джерела інформації. Як виявилося, працівник правоохоронних органів, який "злив" факти, змішав в одну папку фотографії з різних справ. Таким чином, деякі з них — на зразок знімків з картинами, де Кива в образі Муссоліні, правдиві.

Фото з грошима та десятками золотих злитків відносяться до іншого розслідування ДБР, пов’язаного з центром конвертації.

Скрін із сайту ГБР

"Приносимо величезні вибачення всім нашим глядачам та колегам з інших ЗМІ, які поширили цю новину", — зазначили у редакції "BIHUS.Info".

Сам же Бігус переклав відповідальність за помилку винятково на себе.

Тим часом Ілля Кива спускати ситуацію на гальма не має наміру. Він уже заявив, що планує судитися з Бігусом, щоб "роздягнути і роззути цих аферистів". Нардеп вважає, що це медіа вже не раз намагалося зганьбити його репутацію, тому настав час покінчити з такими "розслідуваннями".

До речі, також Кива продемонстрував цей протокол опису вилучених у нього речей. Окрім зброї, у нього знайшли лише кілька шапок та спортивний костюм із футболкою.

Копія протоколу з обшуків у нардепа

Наявність будинку, до речі, політик спростовувати не став, лише уточнив, що він належить матері його дитини.

Додамо, що картини у Киви із власним зображенням справді є. Однак він стверджує, що вони не є оригінальними, а репродукціями; їх нібито колекціонує для Володимира Зеленського.

"Коли зміниться влада і він піде з посади — сидітиме, дивитиметься на стіни і з тугою згадуватиме опозицію", — зазначив Ілля Кива.

До речі, випущене "розслідування" Бігуса недоступне для перегляду на YouTube.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про інше журналістське розслідування, в центрі якого опинився ще один представник "ОПЗЖ" Віктор Медведчук. Слід зазначити, що свій домашній арешт він проводить у розкішному палаці, де нібито навіть є склад ялинкових іграшок.