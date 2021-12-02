Рус

Кива судитиметься з журналістами: інформація про золоті зливки нардепа виявилася фейком

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
29
Денис Бігус уже вибачився перед колегами та глядачами за неправду про Іллю Киву Новина оновлена 02 грудня 2021, 11:57
Денис Бігус уже вибачився перед колегами та глядачами за неправду про Іллю Киву

Нардеп збирається засудити журналіста за поширення фейків

Розслідування журналістів щодо виявлених у народного депутата Іллі Киви мільйонів, а також золотих злитків, виявилося неправдою.

Про фейковість власної новини незабаром заявили у редакції медіа "BIHUS.Info".

Як пояснив координатор проекту Денис Бігус, найбільшою помилкою стала його довіра до джерела інформації. Як виявилося, працівник правоохоронних органів, який "злив" факти, змішав в одну папку фотографії з різних справ. Таким чином, деякі з них — на зразок знімків з картинами, де Кива в образі Муссоліні, правдиві.

Фото з грошима та десятками золотих злитків відносяться до іншого розслідування ДБР, пов’язаного з центром конвертації.

Скрін із сайту ГБР
Скрін із сайту ГБР

"Приносимо величезні вибачення всім нашим глядачам та колегам з інших ЗМІ, які поширили цю новину", — зазначили у редакції "BIHUS.Info".

Сам же Бігус переклав відповідальність за помилку винятково на себе.

Тим часом Ілля Кива спускати ситуацію на гальма не має наміру. Він уже заявив, що планує судитися з Бігусом, щоб "роздягнути і роззути цих аферистів". Нардеп вважає, що це медіа вже не раз намагалося зганьбити його репутацію, тому настав час покінчити з такими "розслідуваннями".

До речі, також Кива продемонстрував цей протокол опису вилучених у нього речей. Окрім зброї, у нього знайшли лише кілька шапок та спортивний костюм із футболкою.

Копія протоколу з обшуків у нардепа
Копія протоколу з обшуків у нардепа

Наявність будинку, до речі, політик спростовувати не став, лише уточнив, що він належить матері його дитини.

Додамо, що картини у Киви із власним зображенням справді є. Однак він стверджує, що вони не є оригінальними, а репродукціями; їх нібито колекціонує для Володимира Зеленського.

"Коли зміниться влада і він піде з посади — сидітиме, дивитиметься на стіни і з тугою згадуватиме опозицію", — зазначив Ілля Кива.

До речі, випущене "розслідування" Бігуса недоступне для перегляду на YouTube.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про інше журналістське розслідування, в центрі якого опинився ще один представник "ОПЗЖ" Віктор Медведчук. Слід зазначити, що свій домашній арешт він проводить у розкішному палаці, де нібито навіть є склад ялинкових іграшок.

Теги:
#Спростування #Фейк #Ілля Ківа #Обшуки #Денис Бігус
Юрій Сапронов
Інтерв'ю
Коля Харківський точно сяде у в’язницю, а батьки отримають умовний термін та розголос, – Юрій Сапронов
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Юрій Сапронов
Коля Харківський точно сяде у в’язницю, а батьки отримають умовний термін та розголос, – Юрій Сапронов
Дата публікації
Категорія
Уламки автомобіля довелося збирати по всій дорозі
У центрі Києва п’яний таксист влаштував масштабну ДТП (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
За добу госпіталізовано три тисячі людей
Число нових випадків зараження знову зросло, у лідери вирвався Київ: ситуація з COVID-19 в Україні на 2 грудня
Дата публікації
Категорія
На вибір пропонують багато різноманітних солодощів українського виробника
У Криму торгують цукерками "Рошен" (фотофакт)
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко
Шевченко назвав причину розгромної поразки від "Мілана"