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Мільйони готівки, золоті злитки та "закос" під Муссоліні: що знайшли під час обшуків у Іллі Киви (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Сам будинок коштує 21 мільйон гривень Новина оновлена 02 грудня 2021, 10:03
Сам будинок коштує 21 мільйон гривень

Багато різних дорогих речей та готівки "оминули" декларації народного обранця

Під час обшуків у одіозного нардепа від політсили "ОПЗЖ" Іллі Киви було знайдено чимало цінних предметів та незадекларованої готівки.

Подробицями про вилучені правоохоронцями речі поділилися у розслідуванні BIHUS info.

Як вдалося з’ясувати журналістам, будинок, який, ймовірно, належить Іллі Киві, знаходиться в селищі Козин, що за 25 кілометрів від столиці.

Будиночок триповерховий
Будиночок триповерховий

Згідно з оголошенням, виставленим на продаж, вартість нерухомості становить 790 тисяч доларів (понад 21 млн гривень). Проте замість продажу його можна було взяти у довгострокову оренду, яка передбачає щомісячну оплату у розмірі 120 тисяч гривень.

Оголошення про вартість будинку
Оголошення про вартість будинку

У правоохоронних органах розповіли, що під час обшуків у будинку нардепа виявили багато готівки – понад мільйон в українських гривнях та близько півмільйона доларів (13,5 млн грн), а також різні золоті злитки. Їхня ціна, як і вага, різняться. Проте лише один із таких злитків "тягне" на понад 166 тисяч гривень у ціні.

Виявлені зливки
Виявлені зливки

Знайшли кеш і в автомобілі політика. Тут трохи скромніше — лише близько 300 тисяч гривень.

Вилучена готівка
Вилучена готівка

Найбільш цікавими є знайдені правоохоронцями картини. Імовірно, вони належать пензлю керівниці підсанкційного сайту "Страна" Світлани Крюкової і можуть коштувати близько 10 тисяч доларів за штуку. Втім, портрет самого Киви в образі фашистського диктатора Муссоліні йому подарували на день народження.

Крюкова несе картину на святкування дня народження Киви
Крюкова несе картину на святкування дня народження Киви

А ось звідки він взяв картину із собою, Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем у ролі Боягуза, Бовдура та Бувалого з радянського фільму "Кавказка полонянка", поки що невідомо.

Скріншот із розслідування Бігуса
Скріншот із розслідування Бігуса

Обшуки проводилися співробітниками Генпрокуратури, ДБР та поліцейськими. Зрозуміло, ні виявлені картини, ні зливки, ні готівка не внесені до декларації нардепа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно активісти вимагали від влади запровадити економічні санкції щодо нардепа Ківи. При цьому сам політик вважає, що уряд оголосив йому війну і, ймовірно, його хочуть вбити.

Теги:
#Золото #Картини #Готівкові #Ілля Ківа #Обшуки #ОПЗЖ
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