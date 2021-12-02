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Миллионы наличных, золотые слитки и "закос" под Муссолини: что нашли при обысках у Ильи Кивы (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Сам только дом стоит 21 миллион гривен Новость обновлена 02 декабря 2021, 10:03
Сам только дом стоит 21 миллион гривен

Много различных дорогостоящих вещей и налички "прошли мимо" декларации народного избранника

В ходе обысков у одиозного нардепа от политсилы "ОПЗЖ" Ильи Кивы было найдено немало ценных предметов и незадекларированной налички.

Подробностями об изъятых правоохранителями вещах поделились в расследовании "BIHUS info".

Как удалось выяснить журналистам, дом, вероятно принадлежащий Илье Киве, находится в поселке Козын, что в 25 километрах от столицы.

Домик трехэтажный
Домик трехэтажный

Согласно объявлению, выставленному на продажу, стоимость недвижимости составляет 790 тысяч долларов (более 21 млн гривен). Однако вместо продажи его можно было взять в долгосрочную аренду, которая предполагает ежемесячную оплату в размере 120 тысяч гривен.

Объявление о стоимости дома
Объявление о стоимости дома

В правоохранительных органах рассказали, что во время обысков в доме нардепа обнаружили много налички — более миллиона в украинских гривнах и около полумиллиона долларов (13,5 млн грн), а также различные золотые слитки. Их цена, как и вес, разнятся. Однако лишь один из таких слитков тянет на более 166 тысяч гривен в цене.

Обнаруженные слитки
Обнаруженные слитки

Отыскали кеш и в автомобиле политика. Здесь немного скромнее — всего лишь около 300 тысяч гривен.

Изъятая наличка
Изъятая наличка

Наиболее занимательными являются найденные правоохранителями картины. Предположительно, они принадлежат кисти руководительницы подсанкционного сайта "Страна" Светланы Крюковой и могут стоять около 10 тысяч долларов за штуку. Впрочем, портрет самого Кивы в образе фашистского диктатора Муссолини ему был подарен на день рождения.

Крюкова несет картину на празднование дня рождения Кивы
Крюкова несет картину на празднование дня рождения Кивы

А вот откуда он взял картину с собой, Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем в роли Труса, Балбеса и Бывалого из советского фильма "Кавказкая пленница", пока неизвестно.

Скриншот из расследования Бигуса
Скриншот из расследования Бигуса

Обыски проводились сотрудниками Генпрокуратуры, ГБР и полицейскими. Разумеется, ни обнаруженные картины, ни слитки, ни наличные не внесены в декларацию нардепа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно активисты потребовали от властей ввести экономические санкции в отношении нардепа Кивы. При этом сам политик считает, что правительство объявило ему войну и, вероятно, его хотят убить.

Теги:
#Золото #Картины #Наличные #Илья Кива #Обыски #ОПЗЖ
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