Миллионы наличных, золотые слитки и "закос" под Муссолини: что нашли при обысках у Ильи Кивы (видео)
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Много различных дорогостоящих вещей и налички "прошли мимо" декларации народного избранника
В ходе обысков у одиозного нардепа от политсилы "ОПЗЖ" Ильи Кивы было найдено немало ценных предметов и незадекларированной налички.
Подробностями об изъятых правоохранителями вещах поделились в расследовании "BIHUS info".
Как удалось выяснить журналистам, дом, вероятно принадлежащий Илье Киве, находится в поселке Козын, что в 25 километрах от столицы.
Согласно объявлению, выставленному на продажу, стоимость недвижимости составляет 790 тысяч долларов (более 21 млн гривен). Однако вместо продажи его можно было взять в долгосрочную аренду, которая предполагает ежемесячную оплату в размере 120 тысяч гривен.
В правоохранительных органах рассказали, что во время обысков в доме нардепа обнаружили много налички — более миллиона в украинских гривнах и около полумиллиона долларов (13,5 млн грн), а также различные золотые слитки. Их цена, как и вес, разнятся. Однако лишь один из таких слитков тянет на более 166 тысяч гривен в цене.
Отыскали кеш и в автомобиле политика. Здесь немного скромнее — всего лишь около 300 тысяч гривен.
Наиболее занимательными являются найденные правоохранителями картины. Предположительно, они принадлежат кисти руководительницы подсанкционного сайта "Страна" Светланы Крюковой и могут стоять около 10 тысяч долларов за штуку. Впрочем, портрет самого Кивы в образе фашистского диктатора Муссолини ему был подарен на день рождения.
А вот откуда он взял картину с собой, Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем в роли Труса, Балбеса и Бывалого из советского фильма "Кавказкая пленница", пока неизвестно.
Обыски проводились сотрудниками Генпрокуратуры, ГБР и полицейскими. Разумеется, ни обнаруженные картины, ни слитки, ни наличные не внесены в декларацию нардепа.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно активисты потребовали от властей ввести экономические санкции в отношении нардепа Кивы. При этом сам политик считает, что правительство объявило ему войну и, вероятно, его хотят убить.
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