"Личная неприязнь власти": Кива заговорил о том, что его хотят убить

Кива предупредил, что не собирается сводить счеты с жизнью.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива после того, как лишился наградного оружия, записал видеообращение, в котором заявил, что его планируют "физически ликвидировать".

Соответсвующее обращение обнародовано в его Фейсбук.

По его словам, он получил информацию из достоверных источников о том, что власть заказала его ликвидацию руками "националистических группировок".

Кива говорит, что условием его ликвидации было полное его разоружение, из-за чего его и лишили наградного оружия.

"С полной ответственностью заявляю, что это личная неприязнь власти. Сведение счетов за мою принципиальную позицию, за мои действия", — заявил нардеп.

Как сообщалось ранее, 16 ноября к Киве с самого утра нагрянули с обысками представители Генпрокуратуры.

Вечером того же дня глава МВД Денис Монастырский выступил с обращением, в котором заявил, что поведение Кивы "дискредитирует сам факт его награждения от имени Украинского Государства" и постановил лишить его наградного оружия.

Позже сам Кива заявил, что его лишили не только оружия, но и звания кандидата наук.