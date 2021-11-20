"Особиста неприязнь влади": Кива заговорив про те, що його хочуть вбити

Кива попередив, що не збирається зводити рахунки із життям.

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива після того, як втратив нагородну зброю, записав відеозвернення, в якому заявив, що його планують "фізично ліквідувати".

Відповідне звернення оприлюднено в його Фейсбуку.

За його словами, він отримав інформацію із достовірних джерел про те, що влада замовила його ліквідацію руками "націоналістичних угруповань".

Ківа каже, що умовою його ліквідації було повне роззброєння, через що його і позбавили нагородної зброї.

"З повною відповідальністю заявляю, що це особиста неприязнь влади. Зведення рахунків за мою принципову позицію, за мої дії", — заявив нардеп.

Як повідомлялося раніше, 16 листопада до Киви з самого ранку налетіли з обшуками представники Генпрокуратури.

Увечері того ж дня глава МВС Денис Монастирський звернувся зі зверненням, в якому заявив, що поведінка Ківи "дискредитує сам факт її нагородження від імені Української Держави" і ухвалив позбавити його нагородної зброї.

Пізніше сам Ківа заявив, що його позбавили не лише зброї, а й звання кандидата наук.