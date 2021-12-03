Противники Зеленського можуть відродити "Народний фронт-2" — джерело

Ведуться розмови про переродження партії

Нова фаза війни президента України Володимира Зеленського та олігарха Ріната Ахметова призвела до появи низки противників чинної влади, на тлі чого навіть ходять розмови про створення "Народного фронту-2".

Так високопоставлений член фракції "Слуга народу" у Раді розповів у коментарі "Телеграфу".

Після звільнення з посади голови міністра внутрішніх справ Арсен Аваков, який створив "Народний фронт" разом з екс-секретарем РНБО Олександром Турчиновим у 2014 році, обрав для себе роль "мозкового центру" опозиції.

Активізувався останнім часом і колишній прем’єр, екс-глава політради НФ Арсеній Яценюк, який також симпатизує партії Володимира Гройсмана "Українська стратегія Гройсмана".

"Є розмови про відтворення "Народного фронту-2", але поки що це тільки розмови. Вони лише приміряють, хто ким може стати у новій конфігурації влади", — каже джерело у правлячій фракції.

Так, наприклад, журналіст Дмитро Гордон і доктор Євген Комаровський, які разом з ними виступають проти "слуг", у політику йти не мають наміру.

Як повідомляв "Телеграф", галас навколо об’єднання противників Зеленського виник після фотографії з дня народження ведучого Савіка Шустера в Литві, де зібралися Аваков, Гройсман, Єлізаров, Гордон, Комаровський та інші.

Сам Аваков при цьому прокоментував знімок як: "Так-так, це саме те, що Ви подумали!"