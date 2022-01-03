"Агент впливу Кремля": Ярош закликав гнати ізраїльського посла з України після дня народження Бандери
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Смолоскипна хода на честь Бандери не сподобалася Ізраїлю, а реакція посла цієї країни обурила відомого українського радикала
У Києві 1 січня з нагоди 113-ї річниці від дня народження Степана Бандери – лідера Організації українських націоналістів – влаштували традиційну факельну ходу. Захід зібрав близько 3000 людей і став дуже обговорюваним не лише у соцмережах, а й у дипломатичних колах. Зокрема, акцію українців засудило посольство Ізраїлю, про що дипломати коротко повідомили на офіційній сторінці у Twitter.
"Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, опоганює пам’ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу згідно із законом, прийнятим у 2021 році", — йдеться у заяві посольства.
Кроком у відповідь стала критика ізраїльського посла в Україні Михайла Бродського, якого колишній голова праворадикальної організації "Правий сектор" Дмитро Ярош назвав "агентом впливу Кремля".
"Гнати таких "дипломатів" із України треба! Привіт усім ізраїльтянам, які на українській стороні!" — заявив Ярош на своїй сторінці у "Фейсбук".
Зазначимо, що крім Ізраїлю ходу на честь Степана Бандери, звичайно ж, засудила РФ. Зокрема, так званий голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що акція у Києві "демонструє нацистську сутність київського режиму". А ось відомі українці згадали про лідера ОУН безліч позитивних якостей, хоча із застереженням, що були речі, в яких Бандера міг помилятися.
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