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"Агент впливу Кремля": Ярош закликав гнати ізраїльського посла з України після дня народження Бандери

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Олена Волкова Олена Волкова
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Хода в Києві на честь 113-го дня народження Бандери наробила галасу в усьому світі Новина оновлена 03 січня 2022, 15:44
Хода в Києві на честь 113-го дня народження Бандери наробила галасу в усьому світі

Смолоскипна хода на честь Бандери не сподобалася Ізраїлю, а реакція посла цієї країни обурила відомого українського радикала

У Києві 1 січня з нагоди 113-ї річниці від дня народження Степана Бандери – лідера Організації українських націоналістів – влаштували традиційну факельну ходу. Захід зібрав близько 3000 людей і став дуже обговорюваним не лише у соцмережах, а й у дипломатичних колах. Зокрема, акцію українців засудило посольство Ізраїлю, про що дипломати коротко повідомили на офіційній сторінці у Twitter.

"Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, опоганює пам’ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу згідно із законом, прийнятим у 2021 році",йдеться у заяві посольства.

Кроком у відповідь стала критика ізраїльського посла в Україні Михайла Бродського, якого колишній голова праворадикальної організації "Правий сектор" Дмитро Ярош назвав "агентом впливу Кремля".

"Гнати таких "дипломатів" із України треба! Привіт усім ізраїльтянам, які на українській стороні!" — заявив Ярош на своїй сторінці у "Фейсбук".

Реакція Яроша на пост ізраїльського посольства
Реакція Яроша на пост ізраїльського посольства

Зазначимо, що крім Ізраїлю ходу на честь Степана Бандери, звичайно ж, засудила РФ. Зокрема, так званий голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що акція у Києві "демонструє нацистську сутність київського режиму". А ось відомі українці згадали про лідера ОУН безліч позитивних якостей, хоча із застереженням, що були речі, в яких Бандера міг помилятися.

Теги:
#Ізраїль #Хода #Степан Бандера #Дмитро Ярош
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