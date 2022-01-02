"Не мав нічого проти росіян, доки вони не полізли в Україну": реакція на день народження Степана Бандери

У російських чиновників хода на честь Бандери викликала паніку

У Києві в суботу, 1 січня, на честь 113-ї річниці від дня народження Степана Бандери – лідера Організації українських націоналістів – провели традиційну факельну ходу. Захід зібрав близько півтисячі людей і став дуже обговорюваним у соцмережах.

Як суспільство відреагувало на день народження лідера ОУН і чим смолоскипна хода "насолила" Росії, з’ясовував "Телеграф".

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Варто зазначити, що українські громадські діячі та журналісти згадали про лідера ОУН безліч позитивних якостей, водночас наголосивши, що були речі, в яких Бандера міг помилятися.

Так, головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов нагадав трагічну історію родини Бандери та розповів, за що лідера ОУН кинули у в’язницю. Але при цьому, пише журналіст, ця людина зробила дуже багато для української свободи.

"Можна знайти багато приводів для критики Степана Бандери, але людину треба вимірювати її вчинками та її здатністю віддати життя за ідеали, які відповідають інтересам його народу. І боротьба з його ім’ям на українських прапорах продовжується", — резюмував Бутусов.

А журналіст Олександр Михельсон у день народження Бандери звернувся до росіян. Він навів кілька аргументів на користь того, що лідер ОУН не був русофобом, та й взагалі нічого проти росіян не мав, поки вони не вдерлися до України.

"Степан Андрійович Бандера, син священника, взагалі ніколи нічого не мав проти "мацкалей". Ось від слова "зовсім". Він мав іншу думку: що українці — нація нічим не гірша за інших, і має право на свою державу... Степан Бандера взагалі ніколи нічого не мав проти вас, поки ваші "діди-воювали" не приперлися в Західну Україну в 1939 році, і не влаштували там таке, що поляки просто дивилися в лорнети й о***невали "а що так можна було?", — Написав Михельсон.

Своїми думками також поділився режисер та колишній в'язень Кремля Олег Сенцов, зазначивши, що якби Андрійович дожив до наших часів, то дуже здивувався б і зрадів, бо багато чого, про що він мріяв, уже справдилося.

Водночас, як і очікувалося, реакція російської сторони на ходу на честь Степана Бандери була вкрай негативною. Зокрема, так званий голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що хода у Києві "демонструє нацистську сутність київського режиму".

"Бандерівщина — це ідеологічна проказа, яка губить Україну. В її основі лежать ідеї, які є не тільки людиноненависницькими, а й утопічними. По суті, це ідеологія деструктивної секти, вона абсолютно непридатна для державного будівництва", — написав Аксьонов у Telegram.

Нагадаємо, що в Україні пісня "Батько наш Бандера" стала хітом після того, як новину про флешмоб українських школярів поширило багато ЗМІ. При цьому пісня стала популярною не лише в нашій країні, а й за кордоном. Вона звучала на численних заходах, і її навіть співали народні депутати під куполом Верховної Ради.

Проте не всім пісня припала до душі, так, наприклад, соцмережа Фейсбук через неї навіть блокувала акаунт Львівської національної капели "Дударик".