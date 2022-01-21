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Колишній соратник Зеленського спрогнозував його імпічмент

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Володимир Зеленський може повторити долю Порошенка Новина оновлена 21 січня 2022, 07:34
Володимир Зеленський може повторити долю Порошенка

До такого ризику привели кілька кроків президента та його команди.

Рішення суду щодо запобіжного заходу п’ятому українському президентові Петру Порошенку може стати початком кінця влади діючого голови держави Володимира Зеленського.

Таку думку висловив "Телеграфу" колишній очільник генпрокуратури України Руслан Рябошапка.

На його думку, вірогідність того, що з Порошенка команда президента робить постать другого варіанта на виборах у майбутньому, незначна. Він вважає, що офіційному Києву зараз не притаманна стратегічна гра. До того ж треба не тільки шукати конкурентів, а й самому втриматися на плаву.

Рішення суду — фейл з якого може початися кінець влади, вважає Рябошапка. Зеленський не провів судової реформи, змін у прокуратурі і все може закінчитися аналогічним переслідуванням щодо нього. Він наголосив, що згідно з Конституцією "імпічмент нереальний", проте "народний імпічмент – це саме те, що чекає на Володимира Зеленського".

Оскільки стратегії влади немає, Рябошапка відзначив сценарій другого сезону серіалу "Слуга народу", який називається "Від любові до імпічменту". Він закінчується саме процедурою вираження недовіри до президента.

Повний текст матеріалу "Телеграфу" читайте на сайті за посиланням: Коломойський мстить Порошенку руками Зеленського, президента чекає народний імпічмент, — Руслан Рябошапка

Теги:
#Імпічмент #Петро Порошенко #Володимир Зеленський #Руслан Рябошапка
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Інтерв'ю
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