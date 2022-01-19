Директор Українського інституту політики Руслан Бортнік прокоментував для "Телеграфа" рішення Печерського райсуду Києва по мірі запобіжного заходу для Петра Порошенка

Печерський суд Києва в середу, 19 січня, обрав запобіжний захід п’ятому президентові України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку, якого підозрюють у держзраді за торгівлю вугіллям на Донбасі у 2014 році.

Суддя відпустив Порошенка під особисте зобов’язання.

Це – безпрецедентно м’який запобіжний захід.

Крім особистого зобов’язання, вилучення паспортів та арешту майна будь-яких обмежувальних заходів щодо п’ятого президента України не було.

Можливо, це пов’язано із тиском вулиці або тиском західних партнерів.

Однозначно такий безпрецедентно м’який запобіжний захід для Порошенка сприйматиметься виборцями як слабкість чинної влади, як поразка Зеленського та його команди. Як відмова від тези "я буду вашим вироком".

Мені здається, все це негативно вплине на рейтинги чинної влади.

Ну а Порошенко може святкувати тактичну перемогу.

З юридичної точки зору це рішення суду є нелогічним, не системним. У такій же справі інші люди (той самий Медведчук – прим. ред.) перебувають під домашнім арештом.

До речі, раніше у справах про державну зраду навіть заставу не можна було внести. Передбачалося лише попереднє ув’язнення.

Ситуація, що склалася, може ознаменувати собою перехоплення політичної ініціативи Порошенка та його партією – і більш прискорене падіння рейтингів чинної влади.

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