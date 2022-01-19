Директор Украинского института политики Руслан Бортник прокомментировал для "Телеграфа" решение Печерского райсуда Киева по мере пресечения для Петра Порошенко

Печерский суд Киева в среду, 19 января, избрал меру пресечения пятому президенту Украины, лидеру "Европейская солидарность" Петру Порошенко, которого подозревают в госизмене за торговлю углем на Донбассе в 2014 году.

Судья отпустил Порошенко под личное обязательство.

Это – беспрецедентно мягкая мера пресечения.

Кроме личного обязательства, изъятия паспортов и ареста имущества каких-либо ограничительных мер в отношении пятого президента Украины не последовало.

Возможно, эта связано с давлением улицы или давлением западных партнеров.

Однозначно такая беспрецедентно мягкая мера пресечения Порошенко будет восприниматься избирателями как слабость действующей власти, как поражение Зеленского и его команды. Как отказ от тезиса "я буду вашим приговором".

Мне кажется, всё это негативно отразится на рейтингах действующей власти.

Ну, а Порошенко может праздновать тактическую победу.

С юридической точки зрения это решение суда нелогично, не системно. По такому же делу другие люди (тот же Медведчук – прим. ред.) находятся под домашним арестом.

Кстати, ранее по делам о госизмене даже залог нельзя было внести. Предусматривалось только предварительное заключение.

Сложившаяся ситуация может ознаменовать собой перехват политической инициативы Порошенко и его партией – и более ускоренное падение рейтингов действующей власти.

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