Укр

Зеленский проявил слабость в истории с Порошенко - Руслан Бортник

Автор
Руслан Бортник Руслан Бортник
Дата публикации
Читати українською
Автор
57
Петр Порошенко Новость обновлена 19 января 2022, 17:06
Петр Порошенко

Директор Украинского института политики Руслан Бортник прокомментировал для "Телеграфа" решение Печерского райсуда Киева по мере пресечения для Петра Порошенко

Печерский суд Киева в среду, 19 января, избрал меру пресечения пятому президенту Украины, лидеру "Европейская солидарность" Петру Порошенко, которого подозревают в госизмене за торговлю углем на Донбассе в 2014 году.

Судья отпустил Порошенко под личное обязательство.

Это – беспрецедентно мягкая мера пресечения.

Кроме личного обязательства, изъятия паспортов и ареста имущества каких-либо ограничительных мер в отношении пятого президента Украины не последовало.

Возможно, эта связано с давлением улицы или давлением западных партнеров.

Однозначно такая беспрецедентно мягкая мера пресечения Порошенко будет восприниматься избирателями как слабость действующей власти, как поражение Зеленского и его команды. Как отказ от тезиса "я буду вашим приговором".

Мне кажется, всё это негативно отразится на рейтингах действующей власти.

Ну, а Порошенко может праздновать тактическую победу.

С юридической точки зрения это решение суда нелогично, не системно. По такому же делу другие люди (тот же Медведчук – прим. ред.) находятся под домашним арестом.

Кстати, ранее по делам о госизмене даже залог нельзя было внести. Предусматривалось только предварительное заключение.

Сложившаяся ситуация может ознаменовать собой перехват политической инициативы Порошенко и его партией – и более ускоренное падение рейтингов действующей власти.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Суд #Петр Порошенко #Владимир Зеленский
Минобороны дало предварительную оценку действия России
Новости России
Путин может атаковать в любой момент: украинская разведка получила тревожные данные
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Минобороны дало предварительную оценку действия России
Путин может атаковать в любой момент: украинская разведка получила тревожные данные
Дата публикации
Категория
На Банковой 19 января собралось несколько тысяч поклонников Порошенко
Сторонники Порошенко пришли к Офису Зеленского после суда (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Подозреваемый в зале суда
Больше не улыбается: суд принял новое решение в деле Коли Харьковского
Дата публикации
Категория
Покупка лекарств будет доступна не для всех украинцев
"Тысячу Зеленского" можно будет потратить в аптеке, но есть нюанс
Дата публикации
Категория
Крещение в Киеве
В Киеве немноголюдно празднуют Крещение: видео с высоты птичьего полета