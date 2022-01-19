Зеленский проявил слабость в истории с Порошенко - Руслан Бортник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 57
Директор Украинского института политики Руслан Бортник прокомментировал для "Телеграфа" решение Печерского райсуда Киева по мере пресечения для Петра Порошенко
Печерский суд Киева в среду, 19 января, избрал меру пресечения пятому президенту Украины, лидеру "Европейская солидарность" Петру Порошенко, которого подозревают в госизмене за торговлю углем на Донбассе в 2014 году.
Судья отпустил Порошенко под личное обязательство.
Это – беспрецедентно мягкая мера пресечения.
Кроме личного обязательства, изъятия паспортов и ареста имущества каких-либо ограничительных мер в отношении пятого президента Украины не последовало.
Возможно, эта связано с давлением улицы или давлением западных партнеров.
Однозначно такая беспрецедентно мягкая мера пресечения Порошенко будет восприниматься избирателями как слабость действующей власти, как поражение Зеленского и его команды. Как отказ от тезиса "я буду вашим приговором".
Мне кажется, всё это негативно отразится на рейтингах действующей власти.
Ну, а Порошенко может праздновать тактическую победу.
С юридической точки зрения это решение суда нелогично, не системно. По такому же делу другие люди (тот же Медведчук – прим. ред.) находятся под домашним арестом.
Кстати, ранее по делам о госизмене даже залог нельзя было внести. Предусматривалось только предварительное заключение.
Сложившаяся ситуация может ознаменовать собой перехват политической инициативы Порошенко и его партией – и более ускоренное падение рейтингов действующей власти.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-