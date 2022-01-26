Раду можуть закрити через спалах коронавірусу

Депутати можуть вирушити на канікули до 15 лютого

Нардепи можуть вирушити на вимушені канікули через сплеск коронавірусу у Верховній Раді, який, на жаль, загрожує кожному українцю: навіть тим, хто щеплений чи хворів раніше.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк. Рішення було прийнято в середу, 26 січня, оскільки багато хто хворіє. Триватиме цей вимушений захід, ймовірно, до 15 лютого.

За словами представника "Слуги народу" Юлії Палійчук, лише у їхній фракції хворіють на коронавірус 17 осіб, серед інфікованих — також 45 співробітників апарату парламенту. Крім того, щодня надходить інформація про позитивні тести на ковід від 2-3 осіб.

Зазначимо, що 26 січня на засіданні були присутні лише 183 народні обранці з 450-ти. Остаточне рішення про карантин ухвалять найближчим часом.

Нагадаємо, що кількість нових випадків коронавірусу в Україні в середу, 26 січня, зрівнялася з показниками осені, коли був один із піків пандемії. За цю добу виявили 24 321 хворого, серед яких дітей – 2 809, медпрацівників – 642.