Раду могут закрыть из-за вспышки коронавируса

Депутаты могут отправиться на каникулы до 15 февраля

Нардепы могут отправиться на вынужденные каникулы из-за всплеска коронавируса в Верховной Раде, который, увы, угрожает каждому украинцу: даже тем кто привит или болел ранее.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк. Решение было принято в среду, 26 января, так как многие болеют. Продлится эта вынужденная мера, вероятно, до 15 февраля.

По словам представителя "Слуги народа" Юлии Палийчук, только в их фракции болеют коронавирусом 17 человек, среди инфицированных — также 45 сотрудников аппарата парламента. Кроме того, каждый день поступает информация о положительных тестах на ковид от 2-3 человек.

Отметим, что 26 января на заседании присутствовало всего 183 народных избранника из 450-ти. Окончательное решение о карантине примут в ближайшее время.

Напомним, что количество новых случаев коронавируса в Украине в среду, 26 января, сравнялось с показателями осени, когда был один из пиков пандемии. За эти сутки обнаружили 24 321 больного, среди которых детей – 2 809, медработников – 642.