Дошли до пиковых показателей: свежая сводка по коронавирусу в Украине

Наибольшее количество смертей за сутки было в Киеве.

Количество новых случаев коронавируса в Украине в среду, 26 января, сравнялось с показателями осени, когда был один из пиков пандемии. За эти сутки обнаружили 24 321 больного, среди которых детей – 2 809, медработников – 642.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, за сутки в Украине зафиксировали:

24 321 новый случай (вчера было 19 118);

3 073 госпитализированных (1 507 днем ранее);

141 летальный случай (161 в канун);

5 514 выздоровевших (5863 вчера).

В региональном разрезе антилидером стала Ивано-Франковская область — 1972 новых случая. Также высокий прирост больных наблюдается в Киеве (1919), Львовской (1886), Харьковской (1506), Одесской (1319) и Винницкой (1297) областях.

Наибольшее количество смертей в сутки было в Киеве (13), в Ивано-Франковской (12) и Черкасской (12) областях.

Стоит отметить, что последний раз более 23 тысяч новых случаев COVID-19 фиксировали еще в ноябре 2021 года, когда в Украине был один из пиковых периодов пандемии.

Статистика COVID-19 в Украине за последние месяцы

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продолжает циркулировать штамм коронавируса "Омикрон". Врачи предупредили, что он сильнее бьет по детям, а по симптомам напоминает обычный грипп.