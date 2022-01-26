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Дійшли до пікових показників: свіже зведення по коронавірусу в Україні

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Статистика коронавірусу в Україні 26 січня Новина оновлена 26 січня 2022, 08:47
Статистика коронавірусу в Україні 26 січня

Найбільша кількість смертей за добу була у Києві

Кількість нових випадків коронавірусу в Україні у середу, 26 січня, зрівнялася з показниками осені, коли був один з піків пандемії. Цієї доби виявили 24 321 хворого, серед яких дітей – 2 809, медпрацівників – 642.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Так, за добу в Україні зафіксували:

  • 24 321 новий випадок (вчора було 19 118);
  • 3 073 госпіталізованих (1 507 днем раніше);
  • 141 летальний випадок (161 напередодні);
  • 5 514 одужалих (5 863 вчора).

У регіональному розрізі антилідером стала Івано-Франківська область — 1972 нових випадки. Також високий приріст хворих спостерігається у Києві (1919), Львівській (1886), Харківській (1506), Одеській (1319) та Вінницькій (1297) областях.

Найбільша кількість смертей за добу була у Києві (13), в Івано-Франківській (12) та Черкаській (12) областях.

Варто зазначити, що востаннє понад 23 тисячі нових випадків COVID-19 фіксували ще у листопаді 2021 року, коли в Україні був один з пікових періодів пандемії.

Статистика COVID-19 в Україні за останні місяці
Статистика COVID-19 в Україні за останні місяці

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні продовжує циркулювати штам коронавірусу "Омікрон". Лікарі попередили, що він сильніше б’є по дітях, а за симптомами нагадує звичайний грип.

Теги:
#Україна #МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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