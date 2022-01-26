Дійшли до пікових показників: свіже зведення по коронавірусу в Україні

Найбільша кількість смертей за добу була у Києві

Кількість нових випадків коронавірусу в Україні у середу, 26 січня, зрівнялася з показниками осені, коли був один з піків пандемії. Цієї доби виявили 24 321 хворого, серед яких дітей – 2 809, медпрацівників – 642.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Так, за добу в Україні зафіксували:

24 321 новий випадок (вчора було 19 118);

новий випадок (вчора було 19 118); 3 073 госпіталізованих (1 507 днем раніше);

141 летальний випадок (161 напередодні);

5 514 одужалих (5 863 вчора).

У регіональному розрізі антилідером стала Івано-Франківська область — 1972 нових випадки. Також високий приріст хворих спостерігається у Києві (1919), Львівській (1886), Харківській (1506), Одеській (1319) та Вінницькій (1297) областях.

Найбільша кількість смертей за добу була у Києві (13), в Івано-Франківській (12) та Черкаській (12) областях.

Варто зазначити, що востаннє понад 23 тисячі нових випадків COVID-19 фіксували ще у листопаді 2021 року, коли в Україні був один з пікових періодів пандемії.

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