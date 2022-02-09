Рус

Стало відомо, як Байден позаочі називає Путіна

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
137
Джо Байден у колі соратників називає Путіна "хлопцем без друзів" Новина оновлена 09 лютого 2022, 10:11
Джо Байден у колі соратників називає Путіна "хлопцем без друзів"

Дісталося від американського лідера не лише Путіну.

Президент США Джо Байден, який раніше пригрозив Путіну особистими санкціями, позаочі також висловлюється про нього не дуже втішно. Так, американський лідер називає свого російського колегу "хлопцем з ядерною зброєю і без друзів".

Про це повідомив телеканал NBC із посиланням на джерела, які кілька разів чули від Байдена цей вислів.

Окрім Путіна, якого Байден назвав самотнім лідером із ядерним арсеналом, від американського президента дісталося й іншим головам держав.

Як стверджують джерела, на нещодавній зустрічі із членами своєї команди Байден назвав прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона дуже запальним. Про французького президента Емманюеля Макрона сказав, що той намагається бути Шарлем до Голлем. Дісталося і канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який в очах Байдена "зовсім не Ангела Меркель", оскільки не може об’єднати НАТО у протидії Росії.

Варто зазначити, що у Білому домі інформацію джерел телеканалу про невтішні відгуки про колег заперечують. Зокрема представник Ради національної безпеки Емілі Хорн назвала зазначені вище слова плітками, які зовсім не схожі на те, що говорить Джо Байден про своїх колег. За її словами, американський президент їх цінує та поважає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у березні минулого року Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "вбивцею". На ці слова російський президент відповів дитячою приказкою: "Хто як обзивається, той так і називається".

Теги:
#США #Росія #Володимир Путін #Джо Байден
Вірі було лише 35 років, у неї залишилася дочка-школярка
Дніпро
Добив матір пострілом у голову: відома доля дівчинки, яка залишилася сиротою після масового вбивства в Дніпрі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вірі було лише 35 років, у неї залишилася дочка-школярка
Добив матір пострілом у голову: відома доля дівчинки, яка залишилася сиротою після масового вбивства в Дніпрі
Дата публікації
Категорія
Війська Росії готуються до вторгнення в Україну
Росія не вдарить "в лоб": генерал пояснив план Путіна щодо вторгнення
Дата публікації
Категорія
Жанна постраждала більше за інших
"Встати я більше не змогла": поранена Рябчуком дівчина вперше розповіла, як він розстрілював військових
Дата публікації
Категорія
Зниженню цін на нерухомість у гривні не має жодних передумов
Квартиру час купувати чи продавати? Що відбувається на ринку нерухомості і які прогнози
Дата публікації
Категорія
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський у Києві
Путін, Донбас і "порядок у Європі": про що Макрон та Зеленський говорили у Києві