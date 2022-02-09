Стало відомо, як Байден позаочі називає Путіна

Дісталося від американського лідера не лише Путіну.

Президент США Джо Байден, який раніше пригрозив Путіну особистими санкціями, позаочі також висловлюється про нього не дуже втішно. Так, американський лідер називає свого російського колегу "хлопцем з ядерною зброєю і без друзів".

Про це повідомив телеканал NBC із посиланням на джерела, які кілька разів чули від Байдена цей вислів.

Окрім Путіна, якого Байден назвав самотнім лідером із ядерним арсеналом, від американського президента дісталося й іншим головам держав.

Як стверджують джерела, на нещодавній зустрічі із членами своєї команди Байден назвав прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона дуже запальним. Про французького президента Емманюеля Макрона сказав, що той намагається бути Шарлем до Голлем. Дісталося і канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який в очах Байдена "зовсім не Ангела Меркель", оскільки не може об’єднати НАТО у протидії Росії.

Варто зазначити, що у Білому домі інформацію джерел телеканалу про невтішні відгуки про колег заперечують. Зокрема представник Ради національної безпеки Емілі Хорн назвала зазначені вище слова плітками, які зовсім не схожі на те, що говорить Джо Байден про своїх колег. За її словами, американський президент їх цінує та поважає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у березні минулого року Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "вбивцею". На ці слова російський президент відповів дитячою приказкою: "Хто як обзивається, той так і називається".